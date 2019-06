Como resolver o erro code:leaf de Apex Legends

O erro code:leaf é um problema que está afetando os jogadores de Apex Legends no momento.

Muitos jogadores são desconectados de partidas online ou o jogo trava completamente. Aqueles que apenas voltam para o lobby principal recebem a mensagem de erro “code:leaf” de Apex. Então o que é esse erro e por que está acontecendo com você? E, mais importante, como consertar e impedir que aconteça de novo?

Para começar, há várias reclamações de jogadores nos fóruns oficiais do jogo, dizendo que os erros começaram depois do lançamento da atualização 1.2. É possível que seja a atualização que esteja causando esses problemas aos jogadores, mesmo aqueles que tenham uma conexão estável à internet. Mesmo assim, recomendamos que confira se está tudo certo com a sua conexão.

Captura de tela via Respawn Entertainment

Recomendamos que reinicie seu modem e qualquer roteador que tiver, conecte seu computador ou console através de um cabo, se puder, e reinicie o console ou computador. Quando o sistema reiniciar, confira se está tudo certo com a conexão, testando antes em outro jogo ou serviço online. Se não houver problemas, tente jogar Apex novamente.

Se ainda encontrar a mensagem de erro de Apex dizendo “code:leaf”, é provável que seja um problema da EA e não seu. Já que a EA e a Respawn estão anunciando a próxima lenda do jogo na segunda temporada, é possível que os servidores estejam com problemas porque o jogo está se preparando para introduzir um monte de conteúdo novo. Isso pode ser a causa dos problemas para os jogadores.

Como sempre, fique de olho no Twitter oficial de Apex para atualizações oficiais relacionadas a erros como o code:leaf.

Artigo publicado originalmente por Cody Perez em inglês no Dot Esports no dia 07 de junho.