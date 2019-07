Como resgatar sua recompensa da Twitch Prime para a temporada 2 de Apex Legends

A temporada 2 de Apex Legends, Carga de Batalha, não foi a única novidade de ontem para os jogadores.

A Respawn e a Twitch Prime se juntaram novamente para oferecer recompensas gratuitas para os assinantes Amazon Prime hoje, 3 de julho. Wattson, a nova Lenda que foi lançada ontem, recebeu um novo visual chamado “Sweet Dreams” em que ela usa uma jaqueta roxa com dois unicórnios à la My Little Pony.

A L-Star, nova arma lançada na segunda temporada, também vai ganhar seu próprio visual chamado “Stellar Stallion”, que tem, isso mesmo, um unicórnio. E, se esses dois visuais não satisfazem sua necessidade de conteúdo gratuito, a Twitch Prime tem mais cosméticos preparados para serem lançados ao longo do mês de julho.

Imagem via Respawn Entertainment

Na primeira temporada, o pacote de Twitch Prime deu aos jogadores de Apex o visual lendário “Ponto Ômega” para Pathfinder e cinco pacotes Apex. Não sabemos se nesta temporada também haverá pacotes Apex como recompensa.

Para resgatar sua recompensa da Twitch Prime, você precisa:

Depois de completar os passos, suas recompensas estarão disponíveis na próxima vez em que você fizer login em Apex.

Apesar de o Passe de Batalha da temporada 1 de Apex ter deixado a desejar, o lançamento de uma nova Lenda, dois visuais gratuitos e um novo sistema de ranqueadas com o início da temporada 2 pareceu suficientemente promissor para trazer de volta os jogadores que queriam conteúdo novo.

Artigo publicado originalmente por Andreas Stavropoulos em inglês no Dot Esports no dia 02 de julho.