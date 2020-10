Como obter a herança de Caustic em Apex Legends

Consiga com o evento Aftermarket ou só com pura sorte.

O evento Aftermarket está chegando a Apex Legends com dezenas de novos cosméticos e uma nova herança, agora para Caustic, cientista mais letal de Gaea. Você pode pôr as mãos no martelo mortal a partir de 6 de outubro.

Como as outras heranças, a marreta foi feita especialmente para o Dr. Nox. A arma tem uma caveira no fundo, uma possível referência a seu visual do evento Controle do Sistema, e assume um tom amarelo parecido com a paleta de cores de Caustic.

Mas não é a única semelhança. A marreta tem um espaço específico para uma lata de gás, provavelmente a que Caustic usa em sua suprema. Dr. Nox parece “recarregar” o martelo, que lança um gás depois. Não parece que o gás será mais que um cosmético, no entanto, já que nenhuma das heranças anteriores de Apex causa dano adicional no combate.

Como obter a herança de Caustic

Se estiver buscando acertar os inimigos com uma marreta cheia de gás, há duas formas de obter a herança de Caustic. Quando o evento Aftermarket for ao ar, em 6 de outubro, os jogadores que completarem toda a coleção Aftermarket, com os 24 cosméticos exclusivos, receberão a herança de Caustic como prêmio adicional. Os cosméticos de evento estão disponíveis apenas através de compra direta ou Pacotes Apex exclusivos do evento.

Adquirir a coleção inteira pode ser caro. Mas há uma forma gratuita de pôr as mãos na marreta de Caustic, se você tiver muita sorte. Depois do fim do evento, o martelo mortal entra na rotação de heranças e poderá ser desbloqueado com fragmentos de heranças.

As heranças são os itens mais raros de Apex. Uma é garantida a cada 500 caixas de espólio, mas as chances são extremamente baixas. É como ganhar na loteria de Apex. Depois de encontrar fragmentos de herança em Pacotes Apex, você pode trocá-los por heranças à sua escolha.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 01 de outubro.