As poderosas habilidades de Revenant foram exibidas no mais recente trailer de Apex

Respawn Entertainment mostrou-off seu mais recente Legend Revenant e suas habilidades no último trailer gameplay para Apex Legends quarta temporada . 00:0001:48

O trailer de Assimilação começou com Revenant supostamente mexendo com a transmissão das Indústrias Hammond, e foi interrompido com Revenant matando Octane. O ex-robô que virou mercenário pode ser visto deslizando pelo mapa com facilidade, eliminando os oponentes usando várias habilidades. Denunciar anúncio

Sua habilidade passiva, Infiltrator, foi a primeira exibida no trailer. Essa habilidade concede ao Revenant maior velocidade caminhando, agachado e escalando, o que lhe permite manobrar rapidamente pelo mapa de Apex destruído. Mais tarde no trailer, sua velocidade de escalada aumentada pode ser vista em combinação com suas outras habilidades.

No meio do trailer, vemos qual é a habilidade suprema de Revenant. Este é o Death Recall, que concede aos companheiros de equipe o poder de superar a própria morte depois que um pequeno totem é jogado no chão. Jogadores mortos retornam ao totem com 20 pontos de vida. Se isso não fosse assustador o suficiente, Revenant e seus companheiros de equipe se tornarão zumbis ambulantes, cobertos com lodo escuro e preto.

Mas essas não foram as únicas duas habilidades demonstradas. Durante essa transição de habilidade suprema, Revenant jogou um dispositivo no telhado em direção a três inimigos. Revenant tem dois projéteis, Silence e Poison Bomb. O dispositivo desconhecido parecia desabilitar os inimigos de alguma forma, o que poderia torná-lo seu projétil de silêncio.

Depois de combinar essas duas habilidades, Revenant elimina dois oponentes e executa a terceira. “É apenas um pesadelo”, disse ele, depois de atravessar o Mirage.

Revenant e suas novas habilidades estarão disponíveis amanhã, provavelmente com alguns visuais extras, junto com o lançamento da quarta temporada.

Artigo publicado originalmente em inglês por George Geddes no Dot Esports no dia 03 de fevereiro.