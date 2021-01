Apex Legends será lançado no Nintendo Switch em 2 de fevereiro, junto com a nova temporada

A descrição do vídeo no YouTube entregou a surpresa.

Parece que Apex Legends será lançado para Nintendo Switch em 2 de fevereiro, com a nova temporada, segundo a descrição em português do vídeo mais recente do canal do jogo no YouTube. É provável que o jogo tenha suporte multiplataforma.

O vídeo original do canal de Apex mostra a mensagem “play for free” ("jogue de graça") de sempre, listando todas as plataformas disponíveis. Mas as versões localizadas em português e outras línguas mostram um adendo inesperado: "E jogue no Switch quando a Temporada 8 for lançada, no dia 2 de fevereiro".

Captura de tela via YouTube

Já faz tempo que se fala que Apex será lançado no Switch. Em outubro do ano passado, Chad Grenier, diretor do jogo, revelou que o lançamento do battle royale na plataforma da Nintendo seria adiado para 2021.

"Para manter o nível do jogo e fazer dele a grande experiência que os jogadores de Switch merecem, nossa equipe precisa de mais tempo”, disse Grenier.

Mas os jogadores de Switch terão acesso a "multiplataforma, conteúdo mais atualizado e pareamento com as outras versões do jogo" após o lançamento na plataforma, segundo Grenier. Isso significa que aqueles que jogarem no Switch provavelmente poderão aproveitar o multiplataforma como já funciona no PlayStation e no Xbox.

A nova temporada, Caos, será lançada em 2 de fevereiro e trará várias novidades além do lançamento para Switch, incluindo a nova lenda Fuse, o rifle de repetição 30-30 e uma versão "obliterada" do Desfiladeiro do Rei.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 18 de janeiro.