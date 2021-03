Apex Legends é lançado no Nintendo Switch

Apex Legends foi oficialmente lançado no Nintendo Switch. A versão de Switch é fruto de uma parceria entre a Respawn e a Panic Button, estúdio responsável por uma série de portabilidades de alto nível como Rocket League e parcelas da franquia DOOM.

O Battle Royale chegará à plataforma com “suporte para jogo multiplataforma, nosso conteúdo sazonal mais recente e paridade completa de recursos” com outras versões, de acordo com o diretor do jogo Chad Grenier.

O tão esperado lançamento de Switch do Apex foi agendado para o ano passado, mas uma série de atrasos relacionados à pandemia forçou a Respawn e a Panic Button a adiar seu lançamento oficial até 2021.

A portabilidade do switch, no entanto, virá com um ligeiro retrocesso na resolução e na taxa de quadros. O Apex será executado a 720p e 30FPS ao usar o modo TV, mas a resolução pode cair para 1024 x 576 no modo portátil, a Respawn e a Panic Button revelou.

Uma discrepância na taxa de quadros pode colocar os jogadores em uma desvantagem preocupante quando comparados a oponentes em outras plataformas com acesso a 60 FPS ou mais, o que poderia ser o caso ao usar o jogo multiplataforma.

Os usuários de Switch terão acesso ao jogo entre as plataformas desde o início e podem fazer partidas com jogadores de outras plataformas se habilitarem a opção. Os lobbies de console se enfrentam, mas podem entrar em lobbies de PC dedicados se quiserem jogar com amigos Origin ou Steam em suas plataformas. É possível desligar o jogo cruzado completamente, embora a ação provavelmente tenha um grande impacto nos tempos de fila, de acordo com o FAQ da Respawn.

Os proprietários de Switch entrarão nos Jogos Apex na metade da oitava temporada do Battle Royale, mas a Respawn está oferecendo a eles um pacote de suprimentos para recuperar as recompensas. Os jogadores ganharão 30 níveis do Passe de Batalha, bem como o dobro de XP nas primeiras duas semanas após o lançamento, e uma skin do Pathfinder exclusiva por tempo limitado, disponível até 4 de maio.

