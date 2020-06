TimTheTatman piensa «esperar y ver qué pasa» con el baneo en Twitch de Dr. Disrespect

El streamer TimTheTatman recibió una avalancha de preguntas de sus espectadores esta mañana sobre Dr. Disrespect después de que el streamer fuera baneado en Twitch a fines de la semana pasada.

Como Twitch y el propio Doc no han revelado información al respecto, – lo único que dijo Dr. Disrespect en Twitter es que no sabe por qué está suspendido -, las conjeturas vuelan en las redes sociales, y algunas personas citaron fuentes para sugerir que podrían saber lo que está sucediendo. Pero Tim no siguió ese ejemplo.

Hablando con sus espectadores esta mañana, Tim dijo que piensa «esperar y ver qué sucede» con el baneo en Twitch de Dr. Disrespect.

«Todos dicen tener ‘fuentes,’ todos», dijo. «Yo personalmente, no quiero suponer lo peor, ¿verdad? Obviamente. Así que solo voy a esperar y ver qué pasa”, explicó.

Antes de que alguien informara a Tim que el baneo de Dr. Disrespect es «lo suficientemente grave como para que la carrera de streaming de Doc haya terminado», Tim recibió muchas preguntas de sus seguidores sobre algunas de las muchas teorías de conspiración que rodean al Doc y que, por alguna razón, involucran a Tim.

Sin responder las preguntas directamente, Tim dijo que cuando haya leído cualquier conjetura sobre Dr. Disrespect que lo involucre a él, por lo menos se conformará con que podrá determinar rápidamente si esas teorías son ciertas.

En respuesta a una teoría de conspiración que surgió indicando que Doc, así como Tim y otros streamers, podrían lanzar su propia plataforma de streaming, Tim no negó ni confirmó la noticia. Pero insinuó firmemente que sería todo inventado al referirse a lo «flojo» que es personalmente. Usando su pereza como su defensa, Tim sugirió que no hay forma de que quiera intentar lanzar una plataforma de streaming desde cero con otras personalidades.

