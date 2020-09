¿Se podrá jugar a Among Us en más plataformas?

Innersloth se dedicará exclusivamente a mejorar Among Us.

Among Us es el éxito del momento, donde los impostores deben aniquilar a sus compañeros de tripulación mientras los demás intentan identificarlos. La popularidad del título ha ido creciendo desde que reconocidos streamers comenzaron a transmitirlo a principios de este verano.

El desarrollador, Innersloth, había anunciado que ya estaba trabajando en una próxima secuela, Among Us 2. Pero ayer reveló que se canceló la secuela para dedicarse exclusivamente al título original. El contenido creado para el juego cancelado se unirá a Among Us más adelante, que incluye al menos un mapa nuevo.

También se revelaron los siguientes pasos en la evolución del juego. La máxima prioridad del desarrollador es actualizar los servidores, que no estaban preparados para el incremento de popularidad, dos años después del lanzamiento original del juego. Eso provocó numerosos errores e interrupciones del servidor en los últimos meses.

El desarrollador también trabaja para implementar un modo para daltónicos y un sistema para listas de amigos y cuentas, así como un nuevo mapa basado en Henry Stickmin, el último juego de Innersloth. El equipo agregó en su blog que tiene «muchas más cosas planeadas también».

¿Among Us admitirá más plataformas en el futuro?

Sin embargo, muchos fans piden otra cosa, que es poder jugar Among Us en más plataformas. En una entrevista con los desarrolladores publicada hace unas semanas, el personal de InnerSloth respondió una pregunta sobre cómo lograr que el juego sea compatible con nuevas plataformas.

«No hemos investigado qué tan difícil sería, pero queremos al menos considerar la posibilidad de puertos de consola», señaló el cofundador de Innersloth, Puffballs. «No sé si el juego cruzado sería posible debido al chat y todo eso, pero es algo que definitivamente analizaremos mientras lo desarrollamos», añadió.

No se mencionó en qué plataforma se agregaría el juego primero. Pero eso podría llevar un tiempo, ya que InnerSloth tiene otras prioridades y primero tendrá que hacer que la base de código de Among Us sea más flexible, lo cual no es una tarea pequeña.

Among Us se puede comprar en Steam por 3,99 dólares y se puede descargar de forma gratuita en iOS y Android. El juego admite el juego cruzado en esas plataformas. En este momento, no está claro cuándo o si Among Us estará disponible en otras plataformas.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Eva Martinello el 24 de septiembre de 2020.