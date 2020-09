Cómo corregir el error de Among Us “Sent 6 pings that remote has not responded to”

Among Us es más popular de lo que puede soportar.

El juego se convirtió en uno de los títulos más populares del último mes, con un incremento de jugadores fenomenal. Pero muchos jugadores han reportado diversos problemas en Among Us y hay dos cosas que tienen en común: los errores impiden que te sumes a una sala y todos aparecen cuando el servidor está a su máxima capacidad. “Sent 6 pings that remote has not responded to” es un error más relacionado con el servidor, pero parece que está afectando a los usuarios de dispositivos móviles más que a los de PC.

Intentar ingresar a una partida justo después de recibir el error no resulta, y a veces, te pueden expulsar del juego. Aunque solo InnerSloth, el desarrollador de Among Us, puede solucionar estos problemas del servidor, hay un par de cosas que puedes intentar.

¿Cómo puedes corregir el error “Sent 6 pings that remote has not responded to” en Among Us?

Captura de pantalla vía InnerSloth

El error “Sent 6 pings that remote has not responded to” generalmente aparece cuando los servidores de Among Us alcanzan su capacidad máxima. Lo más probable es que te aparezca en las horas pico de juego en tu zona, ya que es entonces cuando las y los jugadores saturan los servidores.

La primera solución que debes probar es cambiar tu servidor habitual. Si estás jugando desde Norteamérica, por ejemplo, intenta cambiarlo a Asia o Europa. Teniendo en cuenta la gran diferencia de tiempo entre las tres regiones, es probable que una de ellas esté menos concurrida que tu servidor más cercano.

Si el juego te expulsa antes de que puedas cambiarte de región, deberás instalar una VPN y usar un servidor de conexión de una región en la que no estés. Al hacerlo, automáticamente cambiarás tu servidor de Among Us y podrás encontrar una partida.

Debes seguir el mismo procedimiento tanto en dispositivos móviles como en PC. Si nada de esto te funciona, recomendamos reiniciar el router para asegurarte de no tener problemas de conectividad.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Gökhan Çakır el 22 de septiembre de 2020.