Te explicamos el error de Among Us «Matchmaker is full»

Among Us explotó en popularidad en los últimos meses aunque el juego se había lanzado ya en 2018. Muchos streamers lo eligieron y el juego se convirtió en una fuente de entretenimiento para espectadores y jugadores por igual. Millones de nuevos jugadores se unieron a la diversión, pero los servidores no estaban del todo preparados.

El rápido incremento en número de jugadores como el que está experimentando Among Us es excelente tanto para el desarrollador como para la comunidad. Sin embargo, para un juego de dos años de antigüedad que solo tenía suficientes servidores para sus jugadores existentes, eso también significó problemas con el servidor. Muchos reportaron problemas que les impiden sumarse a las partidas desde que Among Us comenzó a explotar a principios de agosto, y el error el «Matchmaker server is full» es solo uno de muchos.

El error es causado simplemente por servidores que están saturados de jugadores. Si bien solamente InnerSloth, el desarrollador de Among Us, puede solucionar este problema de raíz, hay un par de cosas que puedes probar para meterte en la acción.

¿Cómo puedes resolver el error «Matchmaker is full» de Among Us?

Captura de pantalla vía Innersloth

Este error aparece principalmente durante las horas de juego pico en todas las regiones disponibles en Among Us. Si vives en América Latina o Europa y juegas después de un largo día en el trabajo o la escuela, es seguro que millones de personas harán lo mismo. Si bien eso no debería ser problemático con la mayoría de los juegos, dado que Among Us es un juego independiente, a veces no logra lidiar con su propia popularidad.

Recomendamos encarecidamente verificar el subreddit del juego y la cuenta oficial del desarrollador en Twitter antes de intentar cualquier corrección para asegurarte de que el servidor no esté en mantenimiento.

Si recibes el error y no hay otros jugadores que denuncien problemas generalizados, es posible que hayas tenido mala suerte con la búsqueda de una partida. El error también puede aparecer cuando el juego no encuentra un impostor, lo que significa que aún puedes encontrar otra partida sumándote a la cola una vez más.

En los casos en que este error te aparezca constantemente, la mejor solución que puede probar es cambiar de región. Cambia tu región a cualquier servidor en el que no juegues de manera principal, y es probable que encuentres una partida, ya que esas regiones estarán fuera de sus horas de máxima audiencia.

Algunos usuarios informaron que el uso de una VPN les solucionó el problema, pero es esencialmente lo mismo que cambiar el servidor de tu juego, ya que Among Us te asigna automáticamente un servidor en función de dónde te conectes.

Como método general de solución de problemas, también puedes verificar si hay actualizaciones para el juego y reiniciar tu router al mismo tiempo. Esto es para verificar que no tengas ningún problema de conectividad por tu parte.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Gökhan Çakır el 17 de septiembre de 2020.