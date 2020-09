Cómo solucionar el error de Among Us reliable packet 1 (size=16)

Aunque se lanzó en 2018, Among Us creció rápidamente en popularidad estos últimos meses, y un aumento en el número de jugadores también puede significar problemas en el servidor. Among Us y la mayoría de los juegos independientes adaptan la capacidad de sus servidores estimando el número de jugadores esperado, lo que significa que el desarrollador puede quedar desprevenido cuando millones de jugadores deciden jugar al mismo tiempo. Y el error «reliable packet 1 (size=16)» es solo uno de muchos errores que impida que puedas sumarte a la diversión.

Aún no hay una solución oficial para este código de error, pero la comunidad ya encontró un par de soluciones provisorias que deberían ayudarte a empezar de inmediato.

¿Cómo se puede corregir el error reliable packet 1 (size=16) en Among Us?

Muchos posteos en foros e hilos de Reddit indican que el problema parece estar relacionado con la capacidad general de los servidores de Among Us. El error vuelve a aparecer cada vez que los servidores están saturados de jugadores, lo que significa que no hay espacio para ti cuando recibes este error.

Si no jugar durante las horas de máxima audiencia no es una opción para ti, la mayoría de las y los fans de Among Us informaron que lograron unirse a una sala después de cambiar la región del servidor. Eso significa que deberás elegir cualquier otro servidor que no sea tu región actual.

Si te encuentras en América del Norte o América del Sur, intenta elegir los servidores asiáticos o europeos del juego, lo que podría solucionar el problema, ya que la mayoría de los jugadores en esas regiones estarán dormidos, lo que significa que los servidores estarán menos llenos. Si te preocupa el ping o latencia, no temas, ya que la jugabilidad de Among Us es prácticamente la misma sin importar cuál sea tu ping.

Si el cambiar de servidor no funciona, algunos fanáticos también podrían saltar a un juego activando una VPN. Ese es esencialmente el mismo método, ya que es muy probable que activar una VPN cambie tu región del juego porque te conectarías desde otra parte del mundo, pero aún así vale la pena intentarlo en caso de que haya otras variables que los fanáticos de Among Us no conocen todavía.

