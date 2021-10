Los jugadores de Heroic publican un vídeo explicando su versión de los hechos sobre el escándalo del bug de los entrenadores

Los jugadores de CS:GO de Heroic Casper “cadiaN” Møller, René “TeSeS” Madsen, Martin “stavn” Lund y Johannes “b0RUP” Borup, actualmente miembro de MAD Lions, han publicado un vídeo de prácticamente 35 minutos hablando sobre las acusaciones de Nicolai «HUNDEN» Petersen, su exentrenador que aseguraba que ellos sabían que estaba abusando del bug del modo espectador de los entrenadores que le costó una suspensión en 2020.

El vídeo fue publicado un día después de que la Esports Integrity Comission (ESIC) absolviera a cadiaN, TeSeS, stavn y b0RUP ya que no encontró ninguna evidencia que mostrara que los jugadores estuvieran implicados en el escándalo del bug. La ESIC sólo castigó levemente a Nikolaj “niko” Kristensen, actualmente jugador de OG. El jugador admitió que fue cómplice de los exploits de HUNDEN y recibió una pena menor por «circunstancias excepcionales». Niko tiene ADHD y síndrome de Asperger, algo que según la ADHD y Asperger’s Team, la National Autistic Society y la ADHD Foundation -asociaciones con las que la ESIC ha hablado- podrían afectar a su juicio.

En el vídeo cadiaN asegura que se sorprendió cuando niko le explicó a él y staven en una llamada de TeamSpeak que HUNDEN abusó del bug conta Astralis, su principal rival, en la DreamHack Masters Spring Europe de mayo de 2020.

«Realmente dimos nuestra opinión y dijimos que bajo ninguna circunstancia ese bug debía ser usado, que era estúpido» declaró cadiaN, que añadió que no compartió ningún tipo de información ni con TeSeS ni con b0RUP. «Echando la vista atrás, deberíamos haberlo hecho. Deberíamos haber tenido una reunión de equipo y decir ‘qué cojones está pasando aquí'».

Stavn reveló que él y cadiaN hablaron con HUNDEN después de que niko les explicara el incidente y dejaron claro que el entrenador no debía usar el bug de nuevo. Stavn confió en que no sucedería de nuevo, pero HUNDEN acabó abusando del error una vez más en el quinto partido de la Home Sweet Home Cup contra Team Spirit, tan solo cinco días después de la charla entre jugadores y técnico.

Los jugadores estuvieron bajo el escrutinio de la comunidad tras las acusaciones de HUNDEN ya que muchos seguidores creyeron las palabras del entrenador. Sin embargo, se sintieron «en paz» tras la absolución de la ESIC porque estaban convencidos de su inocencia. Pero por ejemplo stavn no estaba cómodo viviendo su vida más allá de CS:GO por el escándalo.

«El momento en el que me di cuenta que tenía algo que decir fue cuando tuvimos en el equipo la conversación llamada empty the backpack y Martin [stavn] aseguró que no quería salir por la noche con sus hermanos o con sus amigos porque estaba asustado de que alguien le acusara de tramposo» declaró cadiaN antes de romper a llorar. «Cuando dijo eso sabía que teníamos que explicar nuestra versión de los hechos».

Durante el vídeo cadiaN, el jugador más experimentado de Heroic y capitán del equipo, explicó lo difícil que fue para stavn y TeSeS -de 19 y 20 años respectivamente- hacer frente al abuso de la comunidad como consecuencia de las acusaciones de HUNDEN.

TeSeS en concreto pasó por una situación dura ya que HUNDEN le acusó directamente a él. El exentrenador aseguró que tenía pruebas que mostraban como TeSeS le hacía boost en los servidores con el propósito de abusar del bug, pero la ESIC no encontró evidencias que pudieran inculpar al jugador, por lo que no le castigó.

«HUNDEN me trató inmensamente mal» declaró TeSeS. «Ha jodido toda mi reputación por la que he trabajado durante toda una vida. De repente toda la comunidad está encima mío por algo que no he hecho. He hecho muchos sacrificios para estar donde estoy actualmente. Evidentemente que me sigue doliendo que HUNDEN me acusara de algo que no hice. Nunca he llegado a una conclusión sobre por qué me quería perjudicar porque confiaba en él. Era mi entrenador y pensaba que era mi amigo. No ha sido una situación justa».

Ahora que la ESIC ha absuelto a cadiaN, TeSeS, stavn y b0RUP de las acusaciones de HUNDEN, los jugadores podrán seguir adelante. El trío de Heroic ya puede concentrarse en el Major de Estocolmo, donde empezarán en la fase Challengers con el encuentro ante Tyloo.

En lo que se refiere a HUNDEN el entrenador fue suspendido por segunda vez en agosto por compartir información sensible sobre las estrategias de Heroic a un equipo rival en julio, justo antes de la IEM de Colonia. El anterior técnico de Heroic declaró que ya no le queda nada en Counter-Strike.

Artículo publicado originalmente en inglés por Leonardo Biazzi en Dot Esports el 19 de octubre.