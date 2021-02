El mapa Karakin llega a PUBG Mobile

Tencent lanzó la versión beta 1.3.0 de PUBG Mobile ayer. Lo más destacado de la beta es el mapa Karakin, que se convertirá en el sexto mapa de PUBG Mobile una vez que se lance.

El mapa Karakin se lanzó en la versión para PC de PUBG en febrero de 2020. Y ahora se está abriendo camino hacia la versión para móviles. El mapa tiene la mitad del tamaño de Sanhok y, al igual que el mapa Livik, tiene dos kilómetros cuadrados. Solo 64 jugadores pueden competir en Karakin.

Karakin se encuentra en el norte de África con poca vegetación. Pero tiene algunos parches de verde esparcidos por el mapa. Es similar a Miramar y tiene varios pueblos.

Las y los jugadores pueden descargar la versión beta en dispositivos iOS y Android. Tencent ha publicado los enlaces de descarga para ambas plataformas. Puedes simplemente abrir el enlace y seguir los pasos mencionados para ingresar a la versión beta.

Beta is Live! Check out new guns, a new vehicle, and the new map Karakin! Get in there! 🔫 🗺️ 🚗



Download the Beta today!

🔗 IOS https://t.co/dPneLdoZCL

🔗 Android x32 https://t.co/YKQvFK2mAn

🔗 Android x64 https://t.co/1ujNBMqmtD pic.twitter.com/nXFQeNDjqz

— PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) February 4, 2021

Además del mapa Karakin, la beta 1.3.0 de PUBG Mobile también incorpora una nueva arma, la Panzerfaust. Algunas otras armas y un vehículo también se lanzaron con la versión beta.

Aún no sabemos la fecha de lanzamiento del parche 1.3.0 de PUBG Mobile. Es probable que se lance con la temporada 18 del juego. Está previsto que la actual temporada 17 termine el 21 de marzo.

Anteriormente, se suponía que el mapa de Karakin se revelaría en las Finales del Campeonato Global de PUBG Mobile (PMGC) 2020. Pero después de que tres jugadores dieron positivo por COVID-19, Tencent tuvo que cambiar las fechas y no reveló el mapa durante el evento.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Wasif Ahmed el 03 de febrero de 2021.