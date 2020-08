«El camino abovedado», de Cuentos de Runaterra, anuncia futuros campeones de LoR

Riot Games lanzó ayer su primer video de Cuentos de Runaterra desde Aguasturbias, y mostró posibles campeones de la región de Targón en el próximo set de Call of the Mountain.

El lanzamiento del nuevo set de Legends of Runeterra, Call of the Mountain, está previsto para el 26 de agosto. Y con su lanzamiento vendrán tres expansiones que incluyen a Targón como una nueva región y varios de sus campeones. Para promocionar el inicio de la temporada de spoilers de Call of the Mountain, Riot lanzó una nueva cinemática de Cuentos de Runaterra, «El camino abovedado».

Una exploradora Lunari y su amante Solari son los protagonistas de «El camino abovedado», con los picos del monte Targón como impresionante telón de fondo. Después de haber escapado del Templo Solari, la prisionera exploradora Lunari se encuentra con su amante mientras un eclipse toma forma en el cielo. Decididos a estar juntos, los dos amantes huyen mientras Leona y sus soldados los persiguen.

Diana observa desde lejos mientras los dos amantes llegan a la cima de un acantilado. Un soldado Solari les dispara una flecha, a pesar del intento de Leona de detenerlo. La flecha asesta a la exploradora Lunari cuando comienza el eclipse. Habiendo visto en una visión que el eclipse sería su camino juntos, el solariano lleva a su amante Lunari por el acantilado. En lugar de caer desde las alturas, los dos amantes caminan juntos hacia el eclipse por un camino mágico, unidos para siempre.

Diana y Leona se miran brevemente y en silencio tras los milagrosos acontecimientos. Pero ninguna ataca, y ambas campeonas siguen su camino.

Según las filtraciones de datos, tanto Leona como Diana ya tienen diálogo en LoR y es probable que se agreguen dos campeones a Call of the Mountain. También es posible que la exploradora Lunari y su amante aparezcan como unidades de apoyo o quizás como un nuevo hechizo.

Las vistas previas de los campeones comenzaron ayer, y los spoilers de LoR continuarán hasta el lanzamiento de Call of the Mountain el 26 de agosto.

