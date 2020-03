Archivos y tráiler de Call of Duty indican la inminencia del lanzamiento de Modern Warfare 2 Campaign Remastered

Un minero de datos de Call of Duty anunció una adición emocionante a la franquicia que podría lanzarse hoy mismo.

Okami13_ dijo que la Modern Warfare 2 Campaign Remastered llegaría hoy 30 de marzo. El buscador de datos también mencionó que los mapas multijugador de MW2 se agregarán a Modern Warfare 2019, lo que diversifica las opciones para jugar en línea.

Hay hechos que respaldan sus palabras. El juego, con el nombre completo de Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, fue calificado recientemente en Corea del Sur como apto para mayores de 18 años.

Otro minero de datos también consiguió varias capturas de pantalla de las próximas incorporaciones a Modern Warfare. El usuario reveló el aspecto de Backlot y Village, junto con cosméticos adicionales relacionados con el popular operador Ghost y skins de armas de la Task Force 141.

Modern Warfare 2 fue aclamado por la crítica tras su lanzamiento. Su multijugador fue la estrella, pero el aspecto más controvertido del juego fue el nivel «No Russian» (nada de ruso) presente en su campaña para un jugador. En esta misión, las y los jugadores controlan a un agente secreto que se encuentra como uno de los autores de un atentado terrorista.

Okami13_ anunció el lanzamiento de Call of Duty: Warzone cinco días antes de su lanzamiento oficial, y describió correctamente que sería gratuito, que tiene su propio cliente e inicialmente solo se podría jugar en escuadrones, y que el juego en solitario llegaría más adelante.

Actualización: La tienda alemana de PlayStation también ha incluido a Modern Warfare 2 Campaign Remastered entre sus productos, según CODTracker.

El tráiler menciona que el juego tendrá «solo el modo Campaign del Call of Duty: Modern Warfare 2 original; multijugador y modos cooperativos no incluido».

El juego tendría los elementos cosméticos de Modern Warfare y Warzone, incluidos el operador Ghost y las skins de armas de Task Force 141.

El juego se lanzaría este martes 31 de marzo por 24,99 euros o unos 28 dólares, según el avance. El precio puede cambiar según tu zona. Aunque se trata solo del modo Campaign, ocuparía unos 40 GB de almacenamiento.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Dexter Tan Guan Hao el 30 de marzo de 2020.