Riot: «Silco no estará en League of Legends»

Silco, uno de los personajes principales de Arcane, se unirá a Teamfight Tactics como unidad jugable el año que viene. Sin embargo, Riot Games ha confirmado que no aparecerá en la plantilla de campeones de League of Legends.

«Normalmente somos capaces de adaptar campeones de League of Legends a Teamfight Tactics con mucho trabajo, pero Silco no estará en League of Legends, así que hemos tenido que construirle dede la nada» declaró Riot en una publicación de los desarrolladores de TFT.

Silco, un personaje original diseñado específicamente para Arcane, debutó en el universo de League of Legends durante la premier de la serie en Netflix. El año que viene continuará creciendo en el mundo de Runaterra cuando se convierta en una unidad de Teamfight Tactics, siendo uno de los pocos personajes creados sin ser anteriormente un campeón de League of Legends. Todavía se desconoce qué podrá hacer Silco en TFT ya que Riot Games no ha publicado cuáles serán sus estadísticas, su coste o sus habilidades.

Relacionado: Confirmada la producción de la segunda temporada de Arcane

Aunque Silco no se unirá a la plantilla de campeones de League of Legends, Riot ya cuenta con planes para los campeones nuevos de 2022. Según la publicación de inicios de año sobre la ruta de campeones, esto incluye un «tirador cinético que siempre está en movimiento».

Además Riot dejó caer que otros personajes de más allá de League of Legends podrían incorporarse a TFT. «Mientras Silco será el primer personaje no nacido en League of Legends que se unirá a TFT, es posible que lleguen más outsiders en el futuro» declaró Riot. «Es posible que sean lejanos de toda Runaterra».

Síguenos en YouTube para más noticias y análisis de deportes electrónicos.

Artículo publicado originalmente en inglés por Michael Kelly en Dot Esports el 1 de diciembre.