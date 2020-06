5 posibles personajes para el próximo campeón de League of Legends

Legends of Runeterra está lleno de pistas.

Riot Games anunció recientemente su plan de lanzar seis campeones de League of Legends cada año. Cuando el juego se estrenó en 2009, la mayoría de los campeones fueron diseñados desde cero y tenían una historia exclusiva. Sin embargo, después de una década, la historia de LoL evolucionó y ahora está repleta de personajes secundarios con papeles importantes en el universo expansivo del juego.

Esto dejó a Riot con un arsenal de posibles nuevos campeones con un lugar en la historia del juego. Las y los fans ya estaban encantados de ver caritas conocidas como Kai’Sa y Senna, dos personajes con profundas raíces en las historias de Kassadin y Lucian, respectivamente. Riot también amplió el universo de LoL con el lanzamiento de Legends of Runeterra este año, que tiene innumerables personajes de la historia de LoL que aún no se han lanzado como campeones de pleno derecho.

Y como adelantó el lanzamiento de varios campeones nuevos este año, hay varios personajes posibles del universo de LoL que muchos fans quieren ver añadidos al juego como campeones jugables. Estos son algunos de los posibles personajes que podrían realizarse.

Yone

Imagen vía Riot Games

Banear a Yasuo apenas entres al lobby podría ser algo del pasado si su medio hermano mayor se mete en el juego. El dúo era cercano en su infancia y ambos estudiaron en la única escuela de espadachines del pueblo.

Sin embargo, pronto se cortarían sus lazos, ya que la guerra ya era una realidad y Yone fue llamado a las armas. Dejó atrás su aldea y confió en que Yasuo mantendría a salvo a los ancianos. Pero cualquiera que conozca el personaje de Yasuo sabía que no se quedaría por mucho tiempo.

Yasuo también abandonó el pueblo para sumarse al combate y esperaba que el pueblo se las arreglara solo. Durante su ausencia, el maestro Souma perdió la vida y Yasuo fue acusado de su asesinato. Al no poder demostrar su inocencia, Yasuo huyó de la aldea. Yone creía que su hermano era culpable y lo persiguió para que se hiciera justicia.

Los dos tuvieron un enfrentamiento que resultó en la muerte de Yone. Aunque puede parecer imposible que un personaje regrese de la muerte, Yone ya tiene su propia carta en LoR y el productor de campeones de LoL, Ryan Mireles, dijo que un extraño enmascarado podría regresar de la muerte, lo que lo convierte en un firme candidato para un lanzamiento futuro.

Kato y Shiraza

Imagen vía Riot Games

Hay muchas formas de presentar a Kato y Shiraza en LoL. Las dos son cartas vinculadas en LoR y una vez que llegan al tablero juntas, puede ser el final para cualquiera que se enfrente a ellas. Shiraza tiene la capacidad de infligir el doble de daño al Nexus y Kato tiene una habilidad de apoyo que le da +3 a una unidad.

También parece que tienen una relación amorosa. El texto de ambientación de Kato señala: “Shiraza es una gran novi… digo, amiga. Que no es que estemos saliendo, para nada. Pero si lo estuviéramos, que no lo estamos, me gustaría decirle que feliz aniversario. Y eso es todo. Nada de preguntas.”

Shiraza parece opinar otra cosa. Su texto de ambientación señala: “¿Que ha dicho qué? ¡Menudo cabeza hueca! Aunque va bien de espalda…”.

Riot podría presentarlos como un solo campeón y tener la oportunidad de trabajar con un amplio grupo de habilidades o hacer como hizo con Xayah y Rakan. Si bien Kato y Shiraza todavía tienen mucho que hablar sobre su relación, podrían ser tremendos en el carril inferior.

Navori Bladescout

Imagen vía Riot Games

Ha pasado bastante desde que Riot lanzó un campeón Yordle. Aunque se desconoce la historia de fondo de este pequeño, promete hacer lo mejor que puede si alguna vez lo dejas salir, además de dividir el botín.

La mayoría de los campeones Yordle en LoL prefieren pelear desde la distancia, pero Navori seguramente tiene el potencial de convertirse en el más audaz y llevar la pelea a sus enemigos. Esta característica se adapta principalmente a los mejores jugadores agresivos, pero sus «Nunca me verán venir» y «¡Bajen de los árboles!» también dan la impresión de un jungler astuto.

Vrynna

Imagen vía Riot Games

Aunque algunos fans pensarán que las metas de tanques hacen que LoL sea imposible de ver, los tanques son una parte esencial del juego y pueden ser el toque final de cualquier alineación.

En LoR, Viena se fortalece cada vez que sobrevive al daño y esto la convierte en una gran candidata para ser campeona tanque o con hambre de batalla, como Draven.

También se la puede ver en una historia corta de 2019 sobre Sylas, en la que intentó matar al mago pero no lo logró. Esto llevó a Sylas a ganarse su respeto y demostrar que era lo suficientemente digno de unirse a su tribu.

Cithria

Imagen vía Riot Games

Cithria tiene la historia de fondo más detallada en comparación con los demás personajes de LoR. Se la puede ver en otra historia corta de Sylas, en la que es uno de los miembros más jóvenes del ejército demaciano. Ella muestra su valía al evitar un levantamiento que estaba a punto de ocurrir después de que Sylas logrará huir de su ejecución.

Tiene dos cartas distintas en LoR que arrojan más luz sobre su historia. Cithria de Cloudfield presenta a una joven Cithria que busca abrirse camino entre los guerreros de élite de Demacia desde que creció con las historias de sus aventuras. Cithria la Audaz se muestra con una armadura alzando su mano en el campo de batalla. La descripción de su segunda carta también indica sus éxitos como guerrera y sus ansias de más.

Aunque tiene algo similar a Fiora, Riot podría aprovechar sus antecedentes para crear un campeón similar al Tiny de Dota 2. Cithria podría comenzar el juego cuando era joven y crecer lentamente al subir de nivel. Esto le daría mucho margen para el diseño ya que tiene el potencial de convertirse en una campeona completamente diferente cuando alcance el nivel máximo.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Gökhan Çakır el 7 de junio de 2020.