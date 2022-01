Yu-Gi-Oh Master Duel tem jogo cruzado?

Yu-Gi-Oh! Master Duel já está ativo, dando aos jogadores uma nova maneira de duelar usando formatos tradicionais em plataformas digitais.

E como o Master Duel está disponível no PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Steam, Nintendo Switch e celular, a principal pergunta que os duelistas estão fazendo envolve as limitações do jogo.

Master Duel foi projetado como uma experiência totalmente digital para jogadores de TCG e OCG, proporcionando uma experiência central para as maiores áreas de competição de Yu-Gi-Oh! Isso acabará levando o Master Duel a ser usado como um segmento oficial do Campeonato Mundial de Yu-Gi-Oh!, o que significa que o jogo sediará eventos competitivos e casuais em todo o mundo.

Com isso em mente, a Konami não poderia limitar sua base de jogadores a apenas uma única plataforma e implementou a progressão cruzada em todos os dispositivos elegíveis usando o Konami ID. Junto com isso, o jogo cruzado está habilitado, o que significa que jogadores em uma plataforma podem jogar contra usuários em qualquer outra plataforma.

Portanto, se alguém tiver o jogo baixado na Steam, poderá competir com outros duelistas no console e no celular, facilitando a participação de qualquer pessoa na ação, seja em um duelo casual ou em competições ranqueadas.

As principais limitações do Master Duel ficam dentro da progressão cruzada, já que você não pode transferir Gemas pagas entre plataformas devido a restrições nas compras no jogo. Todo o seu outro conteúdo fará o salto entre as plataformas e poderá ser usado instantaneamente, desde que você conecte suas contas via Konami ID.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 19 de janeiro.