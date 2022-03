Yu-Gi-Oh! Master Duel ultrapassa 20 milhões de downloads

Yu-Gi-Oh! Master Duel está disponível há menos de dois meses, mas a Konami confirmou que o jogo já ultrapassou 20 milhões de downloads em todas as plataformas desde o lançamento em 19 de janeiro.

Para comemorar esse marco, a editora está dando a qualquer jogador que entrar no jogo nas próximas semanas um bônus de 1.000 gemas.

Master Duel é o mais recente jogo gratuito de Yu-Gi-Oh!, com mais de 10.000 cartas de toda a história do jogo e fornecendo uma nova maneira para os jogadores competirem no tradicional Yu-Gi-Oh! on-line. Ele oferece um modo de Duelo Ranqueado para jogadores competitivos, um modo Solo para fãs casuais e eventos especiais que obrigam os jogadores a usar decks que se encaixam dentro de um conjunto de limitações.

Desde que chegou ao mercado, Master Duel esteve consistentemente entre os 10 melhores jogos na Steam, com média de 70.628 jogadores nos últimos 30 dias, com um pico de 190.442 jogadores, de acordo com o Steam Charts. Esses números frequentemente rivalizam com Grand Theft Auto V e Naraka: Bladepoint.

Uma grande parte dos mais de 10 milhões de downloads que o Master Duel teve desde que ultrapassou a marca de 10 milhões em 7 de fevereiro provavelmente veio de plataformas móveis.

A versão móvel do Master Duel começou um lançamento escalonado em 2 de fevereiro e desde então está disponível em muitos dos principais mercados ao redor do mundo. E, levando em conta que Duel Links, a outra variante digital de Yu-Gi-Oh! que usa um formato totalmente diferente do jogo de cartas real, foi baixado mais de 100 milhões de vezes desde o lançamento em 2016 no celular e depois no PC, já está na mesma trajetória de sucesso ao adicionar o mercado de consoles à mistura.

Você pode reivindicar o bônus de 1.000 Gemas simplesmente entrando no jogo antes que a promoção expire.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 11 de março.