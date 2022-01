Yu-Gi-Oh! Master Duel já está disponível para download em todas as plataformas

A Konami lançou oficialmente Yu-Gi-Oh! Master Duel em todas as plataformas, dando aos jogadores acesso a uma nova maneira gratuita de jogar o popular jogo de cartas em formato digital.

Este foi um lançamento surpresa, pois os desenvolvedores não deram nenhuma indicação de que um lançamento chegaria antes do final de janeiro. O jogo não está totalmente disponível, no entanto, pois os servidores ainda estão em manutenção.

Um lançamento surpresa como esse faz algum sentido, pois não apenas gera algum hype instantâneo em torno do Master Duel, mas está acontecendo exatamente no momento em que a série de vídeos da Konami sobre o Yu-Gi-Oh! no YouTube chega ao fim. Como resultado, os jogadores obtiveram um fluxo constante de informações sobre como o novo jogo e a plataforma funcionarão.

Master Duel procura trazer o Yu-Gi-Oh! a rivalizar com Magic: The Gathering Arena, Legends of Runeterra e Hearthstone. A Konami o usará como uma experiência central tanto para o TCG quanto para o OCG, para que os jogadores tenham uma maneira de jogar formatos tradicionais usando mais de 10.000 cartas online.

Não apenas isso, mas a Konami usará o Master Duel como uma competição oficial para o Campeonato Mundial de Yu-Gi-Oh!, o que significa que o jogo sediará eventos competitivos e casuais em todo o mundo.

Você pode baixar o Master Duel no PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Steam, Nintendo Switch e dispositivos móveis agora, com os servidores sendo lançados posteriormente.

Atualização 19 de janeiro 5h50: Os servidores do Master Duel agora estão disponíveis em todas as plataformas, exceto para dispositivos móveis, tornando o jogo jogável para qualquer um que fizer o download. O jogo estará disponível para iOS e Google Play Store em breve.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 18 de janeiro.