Em quais consoles e plataformas o Yu-Gi-Oh! Master Duel pode ser jogado?

Yu-Gi-Oh! Master Duel é a resposta da Konami aos simuladores de cartas digital e será usado para trazer a experiência completa de Yu-Gi-Oh! TCG e OCG para jogadores de todo o mundo em um formato totalmente novo.

Não será apenas a primeira vez que a Konami trabalhará em um produto Yu-Gi-Oh! neste estilo com um foco competitivo em mente, mas também será incluído como parte da Série para o Campeonato Mundial de Yu-Gi-Oh!

O Master Duel está essencialmente trabalhando para ser como Magic: The Gathering Arena, Legends of Runeterra e Hearthstone para jogadores de Yu-Gi-Oh! Será uma versão acessível do jogo de cartas que tem o potencial de atrair novos jogadores e, ao mesmo tempo, transformar a forma como todos podem jogar ou ver o jogo online.

Ainda não temos uma data de lançamento concreta para o Master Duel, mas sabemos que ele será lançado neste verão graças a uma atualização dada pela Konami no The Tokyo Game Show 2021. Lá, alguns criadores de conteúdo puderam experimentar o jogo no PC e no PlayStation 5, dois dos consoles em que o jogo está sendo lançado.

Master Duel será um título gratuito com mais de 10.000 cartas da história de Yu-Gi-Oh!, e eventualmente estará disponível no PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S, Steam, Nintendo Switch, mobile e “muitas outras plataformas”. Detalhes adicionais sobre datas de lançamento, jogo multiplataforma, progressão cruzada e muito mais serão compartilhados ainda este ano.

