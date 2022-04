Tudo o que sabemos sobre a raça Dracthyr e a classe Evocador em World of Warcraft: Dragonflight

A próxima expansão de World of Warcraft, Dragonflight, foi revelada pela Blizzard Entertainment e, pela primeira vez desde 2016, uma nova classe está sendo adicionada ao jogo: o Evocador.

A classe Evocador é única, pois é totalmente exclusiva da nova raça que chega em Dragonflight, a Dracthyr. Os jogadores que desejam jogar como Evocador terão que fazê-lo como Dracthyr, enquanto os jogadores que desejam jogar com a raça Dracthyr terão apenas a classe Evocador disponível para eles. A nova raça e classe são totalmente exclusivas uma da outra.

Evocadores Dracthyr são classificados como uma das “Clesses de Heróis” do WoW e, como resultado, começarão sua jornada no nível 58. Os Dracthyr começam sua marcha para o nível máximo em uma nova zona inicial, o Recôndido Proibido, e podem eventualmente se juntar à Aliança ou à Horda, da mesma forma que a raça Pandaren conseguiu na expansão Mists of Pandaria.

Os jogadores poderão personalizar seus personagens Dracthyr extensivamente na tela de criação de personagens antes de serem carregados no mundo pela primeira vez. Personagens Dracthyr podem alternar livremente entre formas humanóides e dracônicas, as quais podem ser totalmente personalizadas.

O que saber sobre a jogabilidade da classe Evocador

Captura de tela via Blizzard Entertainment

Evocador será a quarta nova classe adicionada ao WoW desde o seu início e a primeira que será uma classe somente à distância. A classe usará armadura de malha e terá duas especializações: Devastação, que é uma de DPS à distância, e Preservação, de cura.

Os evocadores poderão invocar o poder dos Aspectos do Dragão, com a especialização Devastação usando feitiços que incorporam as Revoadas Vermelhas e Azuis, e a especialização de Preservação incorporando as Revoadas Verde e Bronze.

Além de suas duas especializações, Evocadores Dracthyr também terão um novo tipo de feitiço à sua disposição chamado “Empower”. Para ativar este feitiço, os jogadores poderão manter pressionado o respectivo botão de uma habilidade em seu teclado para carregá-lo e tornar seu efeito mais forte. Além disso, Evocadores Dracthyr têm a capacidade de voar no meio do combate e lançar feitiços do ar.

WoW: Dragonflight não recebeu uma data de lançamento oficial, mas a Blizzard anunciou que uma versão Alpha do jogo está a caminho, enquanto os jogadores podem testar Evocadores Dracthyr na versão Beta da expansão, que está disponível pelo site oficial do wow.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 19 de abril.