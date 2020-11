Como subir de nível rapidamente em WoW Shadowlands

A mais nova expansão de World of Warcraft, Shadowlands, finalmente chegou. Com muitos jogadores acumulados nas regiões do jogo para subir de nível mais rapidamente, é importante saber algumas dicas para fugir das áreas mais populosas e garantir que você poderá chegar ao nível máximo no mínimo possível de tempo.

Ao longo da pré-atualização de Shadowlands, vários speedrunners testaram as mais diversas rotas para descobrir qual era a mais rápida. Um deles é DesMephisto, jogador cuja principal classe é Guerreiro e que ficou famoso na comunidade de WoW depois de colecionar todas as aparências de armas de uma mão e todas as aparências de armaduras de prata.

Ele conseguiu ser o primeiro jogador a bater o recorde do nível 1 ao 50, completando o feito em menos de quatro horas neste mês. Depois de conseguir o recorde, ele compartilhou o caminho que deveria ser feito. Além disso, compartilhou também um caminho do beta aberto de Shadowlands para preparar os jogadores para o nivelamento quando a expansão fosse lançada.

Níveis 1 a 50

As zonas iniciais de Warlords of Draenor têm muitas missões próximas umas das outras, o que faz delas as melhores regiões para subir de nível até o 50. Warlords of Draenor também tem muitas missões bônus que aumentam seu nível em tempo recorde, fazendo dela a melhor expansão para escolher.

Níveis 1 a 10: Zona inicial

Níveis 10 a 20: Floresta de Pinhaprata / Loch Modan

Níveis 20 a 30: Contraforte de Eira dos Montes

Níveis 30 a 35: linha de missões iniciais de Warlords of Draenor

Níveis 35 a 40: missões de Warlords of Draenor

Níveis 40 a 45: Gorgrond

Níveis 45 a 48: Talador

Níveis 48 a 50: missões “Prova de Força” em Gorgrond e Agulhas de Arak

Níveis 50 a 60

A forma mais rápida de chegar ao nível máximo de Shadowlands é fazer as campanhas dos quatro pactos.

Níveis 50 a 53,5: campanha do Bastião

Níveis 53 a 55,5: campanha de Maldraxxus

Níveis 55,5 a 58: campanha de Ardena

Níveis 58 a 60: campanha de Revendreth

Evite missões secundárias e mantenha o foco na história principal, que concede mais experiência. Compre alguns consumíveis, como Arma de Pé, Kit de Planador Goblínico, Tartare de Urso e outros consumíveis de velocidade de movimento, pois serão cruciais para economizar tempo.

Um aspecto importante do nivelamento rápido é que você precisa ativar o modo Guerra para ganhar o bônus de experiência adicional de missões e abates. Se estiver encontrando membros demais da facção inimiga, no entanto, pode ser melhor mudar a zona ou desativar o modo Guerra.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 24 de novembro.