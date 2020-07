Como subir de nível rapidamente em WoW Classic

O processo de nivelamento de World of Warcraft Classic pode ser longo e árduo.

Em 2004, quando o MMO foi originalmente lançado, chegar ao nível 60 era uma jornada dolorosa que exigia meses de paciência.

Era uma terra sem lei de proporções épicas que paralisava alguns jogadores e motivava outros. Agora, porém, a história é diferente. Mais de 15 anos se passaram desde o lançamento de World of Warcraft e muita coisa mudou.

Para os jogadores mais ansiosos para atingir o fim do jogo e começar as raides, o que importa no Classic é chegar ao nível máximo. E às vezes isso significa pular algumas animações, não ler a história e correr ao máximo.

Confira algumas dicas para começar a subir de nível em World of Warcraft Classic.

Escolha o servidor certo (se possível)

Imagem via Blizzard Entertainment

Acredite ou não, em várias regiões, o servidor escolhido pode ter influência no processo de nivelamento. Eles podem ser normais (PvE), PvP/JxJ e RP (roleplay), cada um mais dedicado a um tipo de jogador.

Se você gosta de enfrentar outros jogadores e participar dos eventos PvP mundiais, os servidores PvP ou RPPvP (roleplay com foco em PvP) são boas opções. Eles costumam ser os reinos mais populares, com streamers e jogadores muito presentes. Mas com os servidores PvP vêm os confrontos surpresa com inimigos, e com eles vem a perda de tempo.

Em vez de se preocupar com a facção inimiga, sempre alerta e morrendo de medo, jogue nos servidores PvE ou RP. Isso economiza tempo, o que é sempre bom.

Outro ponto positivo de evitar os reinos PvP de modo geral é a população. Em servidores menos populosos, você não vai precisar disputar objetivos do mapa. Em servidores mais populares, é comum precisar esperar alguns inimigos reviverem.

O servidor dedicado brasileiro, Sul’thraze, é um servidor PvP de população baixa, então pode valer a pena tentar. Mas confira abaixo as melhores opções em outras regiões, levando em conta o nivelamento:

América do Norte Nome do Reino Tipo População Fuso horário Localidade Atiesh PvE (Normal) Alto PDT (-7) EUA – Oeste Mankrik PvE (Normal) Alto EDT (-4) EUA – Leste Ashkandi PvE (Normal) Médio EDT (-4) EUA – Leste Blaumeux PvP (JxJ) Médio PDT (-7) EUA – Oeste

Europa Nome do Reino Tipo População Fuso horário Localidade Mirage Raceway PvE (Normal) Alto CEST (+2) Europa Pyrewood Village PvE (Normal) Alto CEST (+2) Europa Nethergarde Keep PvE (Normal) Médio CEST (+2) Europa Ashbringer PvP (JxJ) Médio CEST (+2) Europa

Escolha a melhor classe

Imagem via Blizzard Entertainment

A chave para o nivelamento rápido é a eficiência. Os jogadores mais rápidos perdem o mínimo de tempo possível. Eles sabem todos os detalhes de todas as zonas e entendem bem suas classes e habilidades.

Mas algumas classes são simplesmente melhores que outras. Guerreiros e Ladinos são ótimos no fim do jogo, mas deixam a desejar em termos de nivelamento.

Eles têm quase nenhum sustento, levando o jogador a ficar muito tempo parado. Já as classes como Bruxo, Caçador e Mago são mais fáceis de nivelar.

Bruxos e Caçadores têm Companheiros e controle de grupo, enquanto Magos têm lentidão, atordoamento e dano em área.

Confira as melhores classes para nivelamento em World of Warcraft Classic:

S

Mago, Caçador e Bruxo

A

Druida e Sacerdote

B

Xamã e Paladino

C

Ladino e Guerreiro

Aproveite ao máximo os complementos

Imagem via Blizzard Entertainment

Subir de nível rapidamente sem ajuda é quase impossível se você for novo em World of Warcraft. Mas há diversos complementos que podem guiá-lo no jogo.

Entre os bons complementos de nivelamento, estão Guidelime, Questie e Leatrix Maps.

Guidelime é um passo a passo do nível 1 ao 60. O complemento mostra uma seta para seguir à medida que você avança no progresso de cada nível e zona. Se quiser prestar pouca atenção e até ver um filme no processo, Guidelime é o ideal.

Questie é outro bom complemento para nivelamento. Ele mostra ícones no seu mapa que mostram onde pegar missões. Não é bem um guia, mas é particularmente útil no processo de nivelamento.

Leatrix Maps é outra opção útil. Ele expõe todo o mapa, mostrando exatamente aonde você deve ir.

Esses complementos reduzem o tempo de nivelamento e reduzem drasticamente o tempo de jogo até o último nível. Mas, independentemente dos caminhos que você tomar e dos complementos que usar, chegar ao nível 60 ainda vai levar um tempo considerável.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 20 de julho.