Como reservar seu nome no WoW Classic

Estão abertas as reservas de nomes para o World of Warcraft Classic, já que o jogo será lançado em breve, mais especificamente em 26 de agosto às 19h (horário de Brasília).

Agora, você pode criar até três personagens por conta em um reino à sua escolha. Há algumas coisas de que você deve lembrar, porém. Se você escolher um reino PVP, vai precisar escolher uma facção só. Se você jogar na Horda, por exemplo, só vai poder reservar personagens da Horda nesse reino. Nos reinos PVE, porém, você fica livre para criar personagens tanto da Horda quanto da Aliança.

Quando WoW Classic for lançado, você terá a opção de criar 10 personagens por reino e até 50 personagens, como sempre, juntando vários reinos. No momento, há 12 reinos disponíveis para jogadores da Europa, 11 para jogadores da América do Norte e 2 para os da Oceania. Mas a lista de reinos deve crescer nos próximos meses.

Mesmo que você tenha a sorte de fazer parte do beta ou de outros testes de WoW Classic, os personagens que criar nos testes não poderão ser usados nos servidores principais. Isso significa que você não terá acesso ao nome, equipamento e nível deles.

Para criar um personagem em WoW Classic e reservar um nome, você precisa baixar e instalar o cliente da Battle.net. Depois que tiver feito isso, é só abrir o aplicativo para computador da Battle.net e selecionar World of Warcraft no menu de seleção, no lado esquerdo do cliente.

Agora, no menu Versão, escolha World of Warcraft Classic e clique em Instalar. Depois de ter escolhido o local de instalação e instalado o jogo, clique em Jogar.

Quando clicar em Jogar e fizer login, você vai poder escolher um reino. Depois disso, você está livre para criar três personagens e reservar seus nomes. Por enquanto, porém, você não vai poder jogar. Vai precisar esperar até o jogo ficar disponível, em 26 de agosto.

Você vai precisar de uma conta ativa de WoW para reservar seu nome. Se for um jogador regular de WoW, isso não deve ser um problema. Mas, se você estiver voltando de uma pausa ou for novo no jogo, vai precisar assinar por, pelo menos, um mês. Vai custar pelo menos R$28,90, mas é um preço justo a se pagar pela experiência clássica do jogo.

Para assinar WoW, acesse a Battle.net, faça login com sua conta e escolha uma forma de pagamento. Depois de assinar, você deve conseguir reservar seu personagem.

Artigo publicado originalmente por Jerome Heath em inglês no Dot Esports no dia 15 de agosto.