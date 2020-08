Blizzard marca data de lançamento de World of Warcraft Shadowlands

A Blizzard está quase pronta para mandar os jogadores de World of Warcraft para as Terras Sombrias com a expansão Shadowlands. E hoje, na abertura da gamescom, a desenvolvedora finalmente anunciou a data oficial de lançamento da próxima expansão do WoW.

Depois da estreia de uma série animada que conta a história de Shadowlands, a desenvolvedora anunciou que o jogo estaria no ar em 27 de outubro.

A Blizzard já tinha reforçado sua intenção de lançar o jogo ainda em 2020. Mesmo que a pandemia de COVID-19 tenha feito os desenvolvedores trabalharem de suas casas, a mensagem não mudou.

Os testes alpha da expansão começaram em abril, e muitos streamers continuaram perguntando ao desenvolvedor principal do jogo, Ion Hazzikostas, se o jogo sairia antes de 2021 toda vez que tinham a chance. Mas a resposta dele ainda era a mesma.

Em 15 de julho, a Blizzard iniciou os testes beta da expansão.

A data no fim de outubro é uma projeção otimista original da Blizzard para o lançamento do jogo, e ainda se encaixa no cronograma que a Blizzard seguiu nas expansões anteriores.

As duas expansões anteriores de WoW, Battle for Azeroth e Legion, foram lançadas em agosto. Antes delas, Warlords of Draenor e Mists of Pandaria saíram em novembro e setembro, respectivamente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 27 de agosto.