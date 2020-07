Após morte de Reckful, Asmongold promete doar 15.000 dólares para instituições que trabalham com prevenção de suicídios

Hoje, jogadores de World of Warcraft saíram dos quatro cantos de Azeroth para a stream de Asmongold na Twitch para lamentar a morte de Byron “Reckful” Bernstein, streamer e jogador que ficou mais conhecido por participar do competitivo de WoW no final da década de 2000.

Após relatos de que Reckful teria tirado sua própria vida hoje, aos 31 anos, Asmongold disse que dedicaria sua stream de hoje à caridade. Inicialmente, Asmongold anunciou que doaria tudo que recebesse com a stream de hoje para instituições que trabalham com a prevenção de suicídios, mas depois especificou que gostaria de doar 15.000 dólares.

No início da stream, Asmon passou um bom tempo conversando sobre Reckful. Asmon também comentou os efeitos negativos que as redes sociais podem ter na saúde mental e mostrou estatísticas sobre problemas de saúde mental.

A audiência continuou crescendo, passando de 100.000 espectadores, enquanto Asmongold visitava várias cidades do WoW normal e Classic, tanto da Horda quanto da Aliança. Em todas, havia muitos jogadores homenageando Reckful e lamentando sua morte.

Até agora, a stream de Asmongold atingiu um pico de audiência de mais de 120.000 espectadores.

Reckful foi um jogador de rank 1 no PvP de WoW em três expansões diferentes e ficou entre os 3 melhores em quatro eventos competitivos entre 2009 e 2010, incluindo um primeiro lugar na MLG de Washington, nos EUA, em 2010.

Asmongold explicou que, independentemente de quanto arrecadar na stream de hoje, ele pretende encontrar uma instituição de caridade que trabalhe com prevenção de suicídios e doar 15.000 dólares. Asmon ainda não anunciou qual seria a instituição a receber a doação.

Atualização, 2 de julho, 19:17 BRT: Asmon confirmou que em sua próxima stream, no sábado, vai decidir em conjunto com os espectadores qual será a instituição a receber a doação. Será uma só doação do valor integral de 15.000 dólares para uma única instituição.

No sábado, ele também vai falar sobre a nova expansão de World of Warcraft, Shadowlands. Era o conteúdo programado para a stream de hoje, que acabou não acontecendo da mesma forma devido ao falecimento de Reckful.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 02 de julho.