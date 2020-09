A Blizzard revela o terceiro episódio da série animada WoW: Pós-Vidas

Nas últimas semanas, a Blizzard tem promovido World of Warcraft: Shadowlands com uma nova série animada, Pós-Vidas. Os curtas animados focam principalmente nas zonas que os jogadores terão a oportunidade de explorar na expansão que se aproxima, enquanto os personagens apresentados na série têm sido uma mistura de personagens clássicos e estreantes na franquia.

A mais recente edição de Pós-Vidas focou inteiramente na região de Ardena, uma floresta exuberante onde as almas daqueles que eram um com a natureza em vida passam após sua morte. O personagem principal da grande história de Warcraft no episódio de Ardena foi Ursoc, que foi visto pela última vez como um chefe de ataque no Pesadelo Esmeralda durante a expansão da Legion há quatro anos.

Depois que os jogadores tiveram a chance de derrotar um Ursoc corrompido duas expansões atrás, seu destino ficou no ar. Mas este curta animado amarrou quaisquer pontas soltas e perguntas que a base de jogadores poderia ter em torno do que exatamente aconteceu após os eventos de Legion.

A alma de Urosc foi enviada para Ardena para salvar as florestas de Shadowlands, eventualmente cruzando caminhos com novos personagens como o silvar Ara’lon e a misteriosa Rainha Invernal. Não se sabe muito sobre as regiões de Shadowlands agora, mas Pós-Vidas tem feito um trabalho estelar ao apresentar novos personagens em preparação para suas grandes estreias assim que a expansão for lançada.

Os jogadores terão a oportunidade de explorar esses personagens e suas histórias completamente quando a expansão for lançada ainda este ano. Cada região e enredo apresentado na série animada Pós-Vidas é meramente uma introdução às histórias completas que irão desempenhar um papel fundamental no universo de Warcraft ao longo dos próximos anos.

O que é mais atraente é o fato de que os jogadores terão a oportunidade de realmente focar em uma região particular de sua escolha. Cada uma das quatro zonas das Shadowlands tem um “Covenant” específico anexado a elas. Dependendo de qual zona você escolher se concentrar em Shadowlands, você também ganhará um certo conjunto de habilidades e renome com a facção que o acompanha para a zona de sua escolha.

Para jogadores inspirados no mais novo episódio de Pós-Vidas, a região de Ardena é particularmente acolhedora para aqueles que têm afinidade com a natureza. Se você joga com uma classe como Druida ou Caçador em World of Warcraft, Ardena, e sua respectiva facção, os Feérios Noturnos, provavelmente seria para você.

O episódio final de Pós-Vidas será lançado na próxima quinta-feira, 17 de setembro, e se concentrará na região gótica e vampírica de Revendreth. World of Warcraft : Shadowlands está programado para ser lançado no final deste ano, em 26 de outubro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 11 de setembro.