Riot removerá a opção de transferência de conta para jogadores do Wild Rift nas Américas em breve

Se você jogou League of Legends: Wild Rift antes do jogo ser lançado nas Américas do Norte e do Sul, a opção de migrar sua conta para os novos servidores nessas regiões será removida em breve.

Wild Rift foi lançado em beta aberto para jogadores da América do Norte e do Sul no final de março, mais de cinco meses após o primeiro beta regional do jogo em alguns países da Ásia. A Riot atribuiu o atraso no lançamento ao desenvolvimento de uma nova infraestrutura de servidor para a região. O jogo tem servidores separados nas Américas que não podem ser cruzados com os da Europa e da Ásia.

Embora o jogo tenha sido lançado em março, muitos jogadores entraram no beta mais cedo usando VPNs. Para esses jogadores, a Riot habilitou transferências de conta para os servidores das Américas. Em um tweet ontem, a empresa revelou que essa opção está sendo removida e pediu aos jogadores que ainda não transferiram suas contas que o façam em breve.

Para migrar sua conta para os servidores da América do Norte e do Sul, basta abrir e fazer login em sua conta sem uma VPN habilitada. O jogo detectará automaticamente que você está nessas regiões e solicitará que você migre sua conta. Isso removerá todo o progresso de sua conta. No entanto, todos os Wild Cores comprados serão restaurados.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 05 de junho.