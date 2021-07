Riot apresenta os e-sports do Wild Rift no Brasil

As equipes terão a chance de representar o país no campeonato mundial.

A Riot Games está trazendo os e-sports para League of Legends: Wild Rift no Brasil. Consistirá em um torneio de início de temporada seguido do Wild Rift Tour, que levará a uma final em LAN no estúdio da Riot Games em São Paulo.

Para dar início ao cenário de e-sports para o jogo MOBA, um torneio de início de temporada será organizado nos dias 9 e 10 de julho. Quatro times do país serão convidados para esta competição. Eles vão competir em uma chave de eliminação única que consiste em semifinais à melhor de três e finais à melhor de cinco. Será transmitido ao vivo exclusivamente pela Nimo TV e tem uma premiação de R$ 55.000.

Em seguida, terá início a principal competição de e-sports do país. A Wild Rift Tour consistirá em quatro qualificatórias abertas em agosto e setembro. Nessas quatro eliminatórias, as equipes vão acumular pontos, com os oito primeiros chegando à grande final.

A grande final acontecerá na Riot Games Studio, em São Paulo. As equipes não competirão apenas pelo título de campeões, mas também haverá vagas para o Wild Rift World Championship 2021 inaugural, programado para ocorrer no final do ano.

Ao todo, o Wild Tour distribuirá R$ 250 mil em premiações. Esse valor será distribuído exclusivamente entre as quatro qualificatórias abertas e a final brasileira. A Riot disse que mais detalhes sobre o Tour serão anunciados durante o torneio de início da temporada em 9 e 10 de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 30 de junho.