O evento Sentinelas da Luz do Wild Rift recompensa com um campeão grátis e apresenta 6 novas skins

Um dos maiores eventos de League of Legends: Wild Rift está aqui. O evento Sentinelas da Luz será executado em quatro jogos da Riot, incluindo Wild Rift. Será de 8 de julho a 10 de agosto no MOBA.

O evento será lançado no mesmo dia em que dois novos campeões, Lucian e Senna, ingressarão no Rift. Alguns outros campeões, incluindo o novo Sentinela Rebelde, Akshan, serão adicionados mais tarde. Akshan é o primeiro campeão a ser lançado em quatro jogos do universo do LoL no mesmo evento. Ele chegará em Wild Rift em 27 de julho junto com uma nova skin de Akshan Academia de Batalha.

Imagem via Riot Games

Os campeões que farão parte do evento Sentinelas da Luz são:

Lucian e Senna: 8 de julho

Vayne: 13 de julho

Riven e Irelia: 19 de julho

Akshan: 27 de julho

Você poderá desbloquear um desses campeões gratuitamente por meio do evento Sentinelas da Luz.

No evento, os jogadores têm que aumentar seus vínculos de sentinela jogando partidas. Quanto mais forte for o vínculo, maior será o nível geral do Quartel General dos Sentinelas. Ao aumentar os níveis do QG dos Sentinelas, os jogadores podem desbloquear recompensas, incluindo ornamentos, Tag de Surgimento e um dos seis campeões apresentados gratuitamente. Você também aprenderá mais sobre a história de fundo de cada personagem.

Aumentar o nível do QG dos Sentinelas também contribuirá para o Fundo de Impacto Social da Riot Games. A empresa disse que doará até US$ 4 milhões à medida que os jogadores completarem desafios em Legends of Runeterra, Wild Rift e Teamfight Tactics.

Além disso, seis novas skins serão lançadas com o evento em 27 de julho: Irelia Sentinela, Riven Sentinela, Vayne Sentinela, Draven Destruído, Miss Fortune Destruída e Shyvana Destruída.

A Riot também disse que lançará uma nova série de quadrinhos em Wild Rift. Sentinelas da Luz: Coração Inabalável estará disponível no jogo todas as semanas durante o evento. Também pode ser lida no site do universo LoL.

Imagem via Riot Games

A empresa revelou recentemente uma experiência de RA exclusiva apenas para dispositivos móveis para jogadores de Wild Rift. Agora está ativa, permitindo que os jogadores façam um tour virtual por um posto avançado dos Sentinelas e gravem seus nomes na pedra fazendo o Juramento da Luz.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 08 de julho.