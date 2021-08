Notas da atualização 2.4a de League of Legends: Wild Rift

A atualização 2.4a de League of Legends: Wild Rift foi lançada.

A atualização introduziu um monte de novas mudanças de balanceamento para vários campeões e itens. O novo campeão para esta atualização, Thresh, já foi lançado há alguns dias. Novas skins e acessórios também chegaram e aparecerão intermitentemente através da atualização.

Aqui estão as notas completas da atualização 2.4a do Wild Rift.

NOVIDADES

NOVO CAMPEÃO

THRESH, O GUARDIÃO DAS CORRENTES

Thresh foi lançado em 12 de agosto às 21h01.

SKINS

Lançada em 12 de agosto às 21h01:

Pulsefire Thresh

Lançamento em 18 de agosto às 21h01:

Kha’Zix Estrela Negra

Varus Estrela Negra

ACESSÓRIOS

É possível obter ou comprar acessórios de várias maneiras. Todos os acessórios serão lançados ao longo da atualização.

Ornamento : Surtando

: Surtando Ícone: Minichefão

EVENTOS

JUNTE-SE À FOFUTEIA

Tá a fim de formar uma fraternidade felpuda? Faça façanhas fantásticas e fabulosas, flutuando com a Fofuteia!

O evento Junte-se à Fofuteia começou em 16 de agosto às 21h01.

MUDANÇAS EM CAMPEÕES

AKSHAN

O Sentinela Rebelde anda tropeçando bastante. A Riot vai ajudá-lo a encontrar o equilíbrio no Wild Rift!

Atributos base

Crescimento de Ataque: 3,6 → 4,5

Mana base: 345 → 390

Regeneração de Mana base: 12 → 15

Velocidade de Ataque adicional inicial: 30% → 40%

(P) Lutando Sujo

Velocidade de movimento: 40-80 com base no nível → 40-120 com base no nível

(1) Bumerangue Vingativo

Custo de Mana: 60/70/80/90 → 50/60/70/80

(Ult) Punição

Tempo de Recarga: 90/65/60s → 75/65/55s

[NOVO] Agora pode executar tropas

ANNIE

A Annie tem esquentado demais a rota do meio, então a Riot vai diminuir o poder dela no início de jogo para refrescar um pouco as coisas.

Atributos base

Vida base: 570 → 530

(2) Incinerar

Custo de Mana: 60/70/80/90 → 70/80/90/100

BLITZCRANK

O puxão do Blitz não tem causado todo o terror que deveria, e está fácil demais sobreviver a ele, mesmo quando executado corretamente. A Riot aumentou o dano de (1) Puxão Biônico para fazer valer a pena pegar oponentes errantes.

(1) Puxão Biônico

Dano base: 80/140/200/260 → 100/160/220/280

CAMILLE

A Camille está um pouco forte demais, especialmente nos níveis de habilidade mais altos, então a Riot vai deixá-la mais vulnerável no início de jogo e reduzir a frequência com que ela consegue avançar contra alvos.

(3) Disparo de Gancho

Duração do Atordoamento: 1s → 0,75s

(Ult) Ultimato Hextec

Tempo de Recarga: 90/75/60s → 100/85/70s

CORKI

O Bombardeiro Ousado tem se saído bem demais na Rota do Dragão, o que levou a Riot a diminuir um pouco a capacidade de sobrevivência dele, criando uma fraqueza mais evidente.

Atributos base

Armadura por nível: 4,3 → 3,9

(2) Valquíria

Tempo de Recarga: 20/18/16/14s → 22/20/18/16s

DR. MUNDO

O médico tem mandado bem na selva, mas nem tanto na rota do Barão. Então, a Riot deu um empurrãozinho para que ele realmente possa ir aonde quiser.

Atributos base

Vida base: 650 → 690

Regeneração de Vida base: 9 → 12

(1) Cutelo Infectado

Custo de Vida: 45/60/75/90 → 30/45/60/75

(Ult) Sadismo

Regeneração de Vida total: 50/75/100% → 60/85/110%

FIZZ

Depois das mudanças de qualidade de vida e alguns fortalecimentos, o Fizz saiu das águas e se instalou bem demais em terra firme, em especial na selva. A Riot deu um jeito nisso.

(P) Tridente da Pedra do Mar

Multiplicador de dano contra monstros: 150% → 120%

(3) Brincalhão/Trapaceiro

Tempo de Recarga: 15,5/13,5/11,5/9,5s → 16/14/12/10s

(Ult) Lançar Isca

Tempo de Recarga: 65/55/45s → 80/65/50s

GRAVES

Graves tem se aproveitado bem demais de algumas mudanças recentes de itens, o que exige um pequeno ajuste para equilibrá-lo junto ao novo arsenal.

Atributos base

Dano de Ataque base por nível: 4,5 → 3,6

JAX

Jax tem se encontrado na selva, mas ainda não se encaixou bem na rota do Barão. A Riot fez algumas mudanças no poder dele e adicionaram uma mecânica a Contra-Ataque para que o Grão-Mestre das Armas consiga sobreviver nos confrontos de equipe e encontre seu espaço na rota do Barão.

Atributos base

Velocidade de Ataque adicional base: 20% → 10%

(P) Investida Implacável

Jax agora recebe 2 acúmulos de Investida Implacável ao atacar Campeões inimigos ou tropas.

Máximo de acúmulos de Investida Implacável: 8 → 10

Velocidade de Ataque adicional por acúmulo de Investida Implacável: 3,6/4,2/4,8/5,4/6/6,6/7,2/7,8/8,4/9/9,6/10,2/10,8/11,4/12 → 3/3,6/4,2/4,8/5,4/6/6,6/7,2/7,8/8,4/9/9,6/10,2/10,8/11,4

(3) Contra-Ataque

[NOVO] Jax agora recebe 25% de dano reduzido de Campeões quando estiver em postura defensiva

LUCIAN

Lucian tem dominado muitas rotas e apresentado um escalamento bom até demais, então a Riot fez algumas mudanças para diminuir um pouco esse escalamento e tornar mais fácil enfrentá-lo quando ele estiver jogando de maneira agressiva.

Atributos base

Dano de Ataque base: 58 → 64

Dano de Ataque base por nível: 4,55 → 2,65

Armadura por nível: 4,3 → 3,9

(3) Perseguição Implacável

Tempo de Recarga: 22/19/16/13s → 23/20/17/14s

MASTER YI

O Master Yi não tem tido bom desempenho na selva, então a Riot fez alguns fortalecimentos que permitirão que ele participe de pequenos confrontos com mais frequência e consiga chegar mais forte ao fim de jogo.

Atributos base

Armadura por nível: 3,5 → 3,9

(1) Ataque Alpha

Dano adicional causado a monstros: 75/110/145/180 → 90/125/160/195

(3) Estilo Wuju

Dano Verdadeiro adicional: 18/30/42/54 → 25/40/55/70

(Ult) Highlander

Tempo de Recarga: 85/75/65s → 75/60/45s

Velocidade de Movimento: 25%/35%/45% → 35%/45%/55%

RAMMUS

A velocidade do Tatu Blindado na selva tem deixado a desejar. Essas mudanças têm como objetivo solucionar essa questão, ajudando-o a lidar melhor com invasões e permitindo que ele faça emboscadas mais cedo, ao mesmo tempo em que a Riot reduziu o dano que ele causa em confrontos de equipe, que muitas vezes passa despercebido.

Atributos base

Regeneração de Mana por nível: 1,1 → 0,9

Resistência de Mana por nível: 1,6 → 0,8

(2) Bola Curva Defensiva

Dano contra monstros: 100% → 150%

(Ult) Colisão Ascendente

Dano base: 125/200/275 → 100/175/250

Dano dos Tremores: 35/60/85 → 30/45/60 A dica flutuante agora apresenta o dano dos Tremores corretamente



RENGAR

Quando utilizado por pessoas com habilidades de jogo avançadas, o Rengar chega a níveis quase exagerados. Já para a comunidade jogadora em geral, ele é só fortinho. A Riot ajustou o poder do Acossador da Alcateia durante o início de jogo para permitir que os oponentes possam puni-lo antes do efeito bola de neve.

(2) Rugido de Batalha

Dano base: 80/110/140/170 → 50/90/130/170

(3) Boleadeiras

Valor de Lentidão: 45/60/75/90% → 30/50/70/90%

(Ult) Furor da Caçada

Tempo de Recarga: 90/75/60s → 100/80/60s

SERAPHINE

A Riot teve um pequeno problema técnico no palco da Seraphine. Ele já foi solucionado para que o show da nossa Cantora Sonhadora continue sem problemas.

[CORREÇÃO DE BUG] Ritmo Contagiante agora aplica corretamente o dano antes de checar se o alvo está sob efeito de Lentidão Ou seja, o Cetro de Cristal de Rylai agora funciona com (3) Ritmo Contagiante para transformar a Lentidão em Enraizamento!



SORAKA

O poder da Soraka é quase imperceptível, ainda mais com a necessidade constante de sacrificar Vida. Essa mudança vai ajudar quem consegue acertar (1) Chamado Estelar com maestria e evitar o custo de sacrificar Vida rápido demais para curar aliados.

(2) Infusão Astral

Tempo de Recarga: 8/6/4/2s → 5/4/3/2s

[NOVO] Se conjurada enquanto Soraka estiver sob efeito de Rejuvenescimento, o custo de Vida será reduzido em 70/80/90/100%

MUDANÇAS NAS MECÂNICAS DE JOGO

ITENS

SEDENTA POR SANGUE

A Sedenta por Sangue não tem causado todo aquele impacto desde a última atualização, então a Riot deu um gás (ou sangue?) para torná-la mais atrativa em itemizações focadas em Dano de Ataque.

Custo total: 3.200 de ouro → 3.300 de ouro Custo de combinação: 1.000 de ouro → 1.100 de ouro

Dano de Ataque: 40 → 50

COLHEDOR DE ESSÊNCIA

Como o Colhedor de Essência vem oferecendo muito por pouco, a Riot reduziu a potência para mantê-lo sob controle.

Custo total: 3.100 de ouro → 3.250 de ouro Custo de combinação: 900 de ouro → 1.050 de ouro

Aceleração de Habilidade: 25 → 20

BASTÃO DESNECESSARIAMENTE GRANDE

Muitos usuários de Poder de Habilidade têm feito o Capuz da Morte de Rabadon muito cedo na partida, sendo que a Riot o considera um item a ser comprado no fim de jogo. Por isso, ela fez alguns ajustes para que essa estratégia não seja tão comum e não valha tanto a pena.

Poder de Habilidade: 65 → 60

Custo de combinação: 800 de ouro → 900 de ouro

CAPUZ DA MORTE DE RABADON

Custo de combinação: 900 de ouro → 700 de ouro

Poder de Habilidade: 130 → 120

LÂMINA IMPETUOSA SOLARI

Com muita potência e baixo custo, a Lâmina Impetuosa Solari sofre do mesmo problema do Colhedor de Essência, então a Riot aumentou o custo do item.

Custo total: 3.000 de ouro → 3.100 de ouro Custo de combinação: 800 de ouro → 900 de ouro



ROTAÇÃO DE CAMPEÕES GRATUITOS

18 a 24 de agosto: Darius, Fizz, Graves, Jhin, Kai’Sa, Katarina, Leona, Olaf, Renekton, Soraka

25 a 31 de agosto: Ahri, Alistar, Aurelion Sol, Camille, Ezreal, Jarvan IV, Lee Sin, Riven, Thresh, Tristana

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 17 de agosto.