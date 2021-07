Notas da atualização 2.3c de League of Legends: Wild Rift

A última atualização de balanceamento para a atualização 2.3 de League of Legends: Wild Rift está aqui.

A atualização 2.3c está trazendo quatro novas skins, vários ornamentos e um monte de novas mudanças de balanceamento para campeões e alguns itens. A Riot disse que o novo conteúdo será lançado durante a atualização. Aqui estão as notas completas da atualização 2.3c do Wild Rift.

NOVAS

SKINS

Lançamento em 21 de julho às 21h01 BRT:

Ezreal Academia de Batalha

Graves Professor da Academia

Katarina Academia de Batalha

Lux Academia de Batalha

ACESSÓRIOS

Emotes: Tudo dentro do plano, Vitória garantida!, Kakaka!, Ahn?, Isso não tava no plano!, Foi mal!, Por que eu?

Ornamentos: Marmelada

Retornos: Grupo de Estudo

MUDANÇAS EM CAMPEÕES

AMUMU

“O início de jogo do Amumu pode ser qualquer coisa, menos triste. Pensando nisso, demos uma boa reduzida na durabilidade do Campeão.”

Atributos base

Armadura: 35 → 30

BRAUM

“A capacidade incomparável de linha de frente do Braum está fazendo dele uma das principais escolhas na posição de suporte. O objetivo das mudanças é reduzir o dano que ele causa, além de conceder um pouco mais de mobilidade ao longo das lutas.”

(P) Golpes Concussivos

[CORREÇÃO DE BUG] Duração do Atordoamento no nível máximo: 1,56s → 1,5s

(1) Mordida do Inverno

Dano com base na Vida: 5% → 3%

(3) Inquebrável

Duração: 5s → 4s

EVELYNN

“A supremacia da Evelynn segue inabalável. Com a recuperação da Passiva e o dano instantâneo, ela é um ameaça constante. Para resolver isso, daremos aos inimigos um pouco mais de espaço para respirar.”

(P) Sombra Demoníaca

Cura: 10% de PdH por segundo → 7,5% de PdH por segundo

(Ult) Última Carícia

Multiplicador de PdH contra Campeões com a Vida baixa: 250% → 230%

EZREAL

“Ezreal está muito evasivo no início de jogo, então reduzimos um pouco a disponibilidade da principal ferramenta de fuga dele.”

(3) Translocação Arcana

Tempo de Recarga: 25/22/19/16s → 28/24/20/16s

FIORA

“Fiora está passando um pouco dos limites, então reduzimos levemente a Vida base dela. Isso deve fazer com que ela tenha um pouco menos de folga caso cometa erros nos primeiros duelos.”

Atributos base

Vida: 610 de Vida → 570 de Vida

JANNA

“A Janna foi destronada com força depois dos últimos enfraquecimentos, mas ela ainda precisa de uma redução na Velocidade de Movimento. Ela ainda conseguirá usar o (2) Zéfiro para agredir os oponentes, mas não sairá voando por aí tão rapidamente.”

(2) Zéfiro

Velocidade de Movimento adicional durante o Tempo de Recarga: 6/9/12/15% → 6/8/10/12%

LEONA

“Um ótimo dia para todas as Leonas! A Campeã está subindo devagar e sempre a montanha dos fortalecimentos, e desta vez priorizamos mudanças na resistência e no dano da Passiva dela.”

(P) Luz do Sol

Dano base: de 33 a 145 → de 34 a 160

(2) Eclipse

Armadura: 25/35/45/55 + 20% de Armadura adicional → 35/50/65/80 + 20% de Armadura adicional

Resistência Mágica: 25/35/45/55 + 20% de RM adicional → 35/50/65/80 + 20% de RM adicional

RAKAN

“A cutucada de curto alcance do Rakan faz com que ele sempre fique para trás na fase de rotas. Pensando nisso, aumentamos um pouco o alcance da habilidade.”

(1) Pena Reluzente

Alcance: 6/7/8/9 → 7/8/9/10

SONA

“Sona está no topo das paradas devido à constante pressão e utilidade que ela oferece. Não queremos influenciar a capacidade da Campeã de causar e prevenir dano, mas queremos enfraquecer as ferramentas de iniciação/retirada que ela usa. Se a Sona quiser se safar na rota com (3) Canção da Celeridade, ela deverá pagar um preço maior por isso.”

(3) Canção da Celeridade

Mana: 65 → 80

[CORREÇÃO DE BUG] Agora a dica flutuante exibe corretamente o multiplicador de PdH (3%)

MUDANÇAS NAS MECÂNICAS DE JOGO

ITEMS

COLETE ESPINHOSO

“Como primeiros itens, o Colete Espinhoso e a Armadura de Espinhos estão com desempenho bom até demais. O ideal é que eles tenham uma função especializada, em vez de serem a melhor opção incontestável dentre os itens de Armadura.”

Dano de Espinhos: 3 + 10% de Armadura adicional → 3 + 8% de Armadura adicional

ARMADURA DE ESPINHOS

“Adiamos um pouco a compra do item para evitar picos de poder quando ele é comprado primeiro. Tanques, fiquem frios.”

Custo da combinação: 900 de ouro → 1.000 de ouro

Custo total: 2.800 de ouro → 2.900 de ouro

CORAÇÃO CONGELADO

“Aumentamos um pouco a atratividade do Coração Congelado contra Campeões que atacam rapidamente.”

Aura de redução de Velocidade de Ataque: 15% → 20%

MUDANÇAS NAS RUNAS

INSPIRAÇÃO: CRIA-TRILHAS

“Queremos que a Cria-Trilhas fique no mesmo nível da runa Mentor, então apertamos o passo dos caçadores.”

Velocidade de Movimento: 8% → 9%

ROTAÇÃO DE CAMPEÕES GRATUITOS

15 de julho – 21 de julho: Alistar, Aurelion Sol, Graves, Jax, Miss Fortune, Nami, Shyvana, Tristana, Twisted Fate, Wukong

22 de julho – 28 de julho: Dr. Mundo, Ezreal, Galio, Kha’Zix, Lee Sin, Leona, Lucian, Pantheon, Senna, Yasuo

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 13 de julho.