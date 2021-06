Notas da atualização 2.3b de League of Legends: Wild Rift

A atualização 2.3b de League of Legends: Wild Rift está aqui, apresentando dois novos campeões (Lucian e Senna), acessórios, skins, um evento e várias mudanças de balanceamento.

Aqui estão as notas completas da atualização 2.3b para League of Legends: Wild Rift. Os recursos nesta atualização não estarão disponíveis instantaneamente, mas serão lançados durante a atualização.

NOVOS CAMPEÕES

LUCIAN, O PURIFICADOR

Lucian será lançado em 8 de julho às 21h01.

SENNA, A REDENTORA

Senna será lançada em 8 de julho às 21h01 BRT.

SKINS

Duas skins serão lançadas em 8 de julho às 21h01:

Senna True Damage

Lucian Mercenário

ACESSÓRIOS

Vários novos acessórios serão lançados durante a atualização. Eles podem ser desbloqueados de diferentes maneiras.

Ornamentos : Indo à luta, Vai pra onde?

: Indo à luta, Vai pra onde? Molduras de Ícone : Portal dos Sentinelas

: Portal dos Sentinelas Emotes : Beleza e confiança, Meu herói

: Beleza e confiança, Meu herói Ícones : Luz nas trevas, Mestre dos Sentinelas

: Luz nas trevas, Mestre dos Sentinelas Tags de Surgimento: Sentinela I, Sentinela II, Sentinela III

EVENTOS

SENTINELAS DA LUZ

O evento Sentinelas da Luz será lançado com Lucian e Senna no dia 8 de julho às 21h01. Um desses campeões provavelmente será desbloqueado durante o evento.

SISTEMAS

CONEXÃO DUPLA 4G/WI-FI

A Riot trouxe de volta a conexão dupla 4G/Wi-fi. Habilitar a opção usa tanto a rede móvel (se estiver disponível) quanto a conexão Wi-Fi próxima, buscando melhorar a conectividade do jogo.

MUDANÇAS EM CAMPEÕES

DRAVEN

A Riot disse que o campeão tem tido um desempenho ruim recentemente. Draven ainda causa uma quantidade decente de dano, portanto, seu posicionamento está sendo aprimorado.

(2) Adrenalina

Velocidade de Movimento: 40/45/50/55% → 50/55/60/65%

(3) Sai da Frente

Tempo de Recarga: 18/16/14/12s → 15/14/13/12s

FIZZ

Fizz está causando muito alvoroço na selva, então reduziram o dano que ele causa a monstros.

(P) Tridente da Pedra do Mar

Dano adicional causado a monstros: 200% → 150%

GAREN

A Riot fez algumas “mudanças leves” para mudar o poder de Garen mais para a construção de DdA para equilibrar o Poder de Demacia.

(3) Julgamento

Dano base: 15/20/25/30 → 11/14/17/20

Multiplicador de DdA: 0,25/0,3/0,35/0,4 → 0,3/0,35/0,4/0,45

(Ult) Justiça Demaciana

Dano base: 150/300/450 → 150/275/400

Dano por porcentagem de Vida perdida: 20/25/30% → 15/20/25% +8% a cada 100 de DdA adicional

Dano máximo causado a monstros épicos: 600/600/600

IRELIA

A Riot disse que a Irelia está sofrendo para ter um bom desempenho, principalmente nas partidas de nível mais alto. Como o Wild Rift tem menos tropas por leva do que o LoL, a Dançarina das Lâminas acaba se curando mais no computador e menos no celular. Para resolver isso, aumentamos a cura obtida de tropas e fortalecemos as habilidades que exigem mais prática. Essas mudanças devem ajudá-la a dançar melhor na rota do Barão.

Atributos base

Regeneração de Mana base: 15 → 18

(1) Surto da Lâmina

Dano base: 10/40/70/100 → 15/45/75/105

Proporção entre cura e Dano de Ataque: 0,14/0,16/0,18/0,2 → 0,19/0,21/0,23/0,25

(3) Dueto Impecável

Dano base: 70/120/170/220 → 100/150/200/250

(Ult) Lâmina da Vanguarda

Dano base da barragem: 125/225/325 → 125/250/375

Dano da parede de lâminas: 75/125/175 → 100/150/200

JINX

Com o Super Mega Míssil da Morte, Jinx consegue roubar facilmente os objetivos dos caçadores que estão se preparando para Golpeá-los. A Riot limitou o dano que a ultimate causa a monstros para reduzir a frequência desses roubos e diminuir um pouco a frustração que ela causa aos pobres caçadores.

(Ult) Super Mega Míssil da Morte!

Dano máximo causado a monstros épicos: 500/650/800

KHA’ZIX

Kha’Zix está caçando sua presa com muita facilidade. Riot está ajustando levemente seu poder para manter o campeão sob controle.

(1) Sabor de Medo

Dano base: 65/100/135/170 → 60/95/130/165

RAMMUS

(3) Provocação Enlouquecedora

Velocidade de Ataque: 50/60/70/80 → 35/45/55/65%

RIVEN

A Riven está com um desempenho baixo, então aumentaram o escudo de Valentia para ajudá-la a se manter afiada na rota do Barão.

(3) Valentia

Escudo: 95/135/175/215 → 105/145/185/225

VAYNE

Para melhorar o desempenho da Vayne, a Riot quer aumentar sua habilidade de duelar contra alvos mais frágeis. Isso deve ajudar a Caçadora Noturna de maneira geral, mas em especial no início de jogo na rota do Dragão.

(2) Dardos de Prata

Dano base: 30/50/70/90 → 50/65/80/95

(Ult) Hora Final

Tempo de Recarga: 80/70/60s → 75/65/55s

Rota Meio

Depois de analisar o meta da rota do meio, a Riot acredita que uma redução na Armadura das escolhas com melhor desempenho na rota irá balancear a situação entre Campeões de DdA e de PdH.

KATARINA

Atributos base

Armadura: 35 → 30

TWISTED FATE

Atributos base

Armadura: 35 → 30

ZIGGS

Atributos base

Armadura: 35 → 30

Mudanças no ARAM

AMUMU

Dano sofrido: -10% → -15%

BRAUM

Dano sofrido: -15% → 0%

DR. MUNDO

Dano sofrido: -15% → -5%

IRELIA

Dano causado: 0% → 10%

JINX

Dano causado: -5% → -10%

LUX

Dano sofrido: -10% → -15%

MALPHITE

Dano sofrido: -15% → -5%

MISS FORTUNE

Dano causado: 0% → -8%

Dano sofrido: 0% → 8%

NAMI

Dano sofrido: 0% → 5%

Cura concedida: 0% → 5%

SERAPHINE

Dano causado:-15% → -20%

Dano sofrido:15% → 20%

SINGED

Dano sofrido:-5% → 0%

SONA

Escudo concedido: 20% → 25%

Cura concedida: 20% → 25%

ZIGGS

Dano causado: 0% → -20%

Dano sofrido: 0% → 20%

Mudanças nas Mecânicas de Jogo

RUNAS

DETERMINAÇÃO: VENTOS REVIGORANTES

Como a runa Ventos Revigorantes anda um pouco forte demais, a Riot reduziu os valores dela para deixá-la no mesmo patamar das outras runas de Determinação. Também encontraram um erro na dica flutuante que fazia com que ela aparentasse ser mais forte do que o esperado para Campeões corpo a corpo. Atualizaram a dica flutuante para que a funcionalidade seja apresentada corretamente.

Valor fixo da Regeneração de Vida passiva: 6 de Vida a cada 5s → 5 de Vida a cada 5s

Regeneração depois de sofrer dano de um Campeão: dica flutuante corrigida para refletir a verdadeira funcionalidade Depois de sofrer dano de um Campeão, regenera 3 + 1,5% de Vida perdida ao longo de 10s (valor dobrado para Campeões corpo a corpo). Antigamente, a dica flutuante apresentava 6 + 3% Os valores de cura do efeito permaneceram inalterados



OUTROS

A dica flutuante do Golpear agora exibe corretamente os valores de Regeneração de Mana

A dica flutuante da ult da Evelynn agora especifica que a habilidade causa dano adicional apenas a Campeões

ROTAÇÃO DE CAMPEÕES GRATUITOS

1 de julho – 7 de julho: Ahri, Camille, Kai’Sa, Olaf, Rakan, Renekton, Rengar, Sona, Varus, Zed

8 de julho – 14 de julho: Akali, Fizz, Gragas, Jarvan IV, Jhin, Lulu, Soraka, Teemo, Tryndamere, Vayne

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 30 de junho.