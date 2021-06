Notas da atualização 2.3a de Wild Rift

As notas da atualização 2.3a de League of Legends: Wild Rift chegaram.

Ela trará várias novas skins, acessórios, um evento, mudanças de balanceamento e muito mais. Algumas mudanças também estão sendo feitas no ouro da torre externa e na selva nesta atualização.

Aqui estão as notas completas da atualização 2.3a do Wild Rift.

NOVIDADES

SKINS

Lançamento em 16 de junho às 21h01:

Fiora Curtindo o Verão

Lee Sin Curtindo o Verão

Leona Curtindo o Verão

Lulu Curtindo o Verão

Orianna Curtindo o Verão

Renekton Curtindo o Verão

Lançamento em 23 de junho às 21h01:

Zed Dizimador de Galáxias

ACESSÓRIOS

Três novos emotes e um ícone estão chegando ao Wild Rift. Eles serão lançados ao longo da atualização.

Emotes: Eu tô no comando, Refletindo, Alucina na piscina

Ícones: Põe o muque no sol

Todos esses acessórios serão lançados ao longo da atualização.

EVENTOS

CURTINDO O VERÃO

Pegue seus óculos de natação, porque chegou a hora de dar um tchibum!

O evento Curtindo o Verão começa no dia 16 de junho de 2021 às 21h01 BRT.

MUDANÇAS EM CAMPEÕES

AHRI

A Ahri estava sem dificuldade alguma para atrair seus inimigos para a morte. Decidiram fazer com que ela tenha que se esforçar um pouco mais para abater suas vítimas tornando a Raposa de Nove Caudas um pouco mais vulnerável.

Atributos base

Armadura base: 35 → 30

EVELYNN

A Evelynn estava poderosa demais ao usar sua ultimate para roubar objetivos. Ela deveria se concentrar em caçar Campeões, não monstros, então foi ajustada para que seu dano de execução seja mais justo.

(Ult) Última Carícia

[NOVO] Agora, o dano de execução de 250% só é aplicado a Campeões

JANNA

A Janna estava com um desempenho alto demais ao maximizar Zéfiro primeiro. Teve as asinhas dessa habilidade aparadas para que as outras não pareçam só uma brisa.

(2) Zéfiro

Dano base: 65/125/185/245 → 55/105/155/205

KATARINA

A taxa de vitória da Katarina subiu a um ponto que considerado não ser mais saudável, considerando as redefinições do Tempo de Recarga e estilo de jogo de múltiplos abates. Houve uma enfraquecida geral na Lâmina Sinistra e uma reconfiguração na forma como sua ultimate interage com Ímpeto Gradual, já que era impossível bater de frente com as jogadas.

(P) Voracidade

Multiplicador de PdH: 0,58 – 1,0 com base no nível → 0,48 – 0,9 com base no nível

(Ult) Lótus da Morte

[NOVO] Agora deixa a Katarina com Velocidade de Movimento base de 125 enquanto gira em vez de agir como um efeito de Lentidão que podia ser mitigado com recursos de redução de Lentidão

LEONA

Os dias da Leona andavam meio nublados, então deram a ela um pequeno fortalecimento para ajudá-la a ter mais Vitamina D na fase de rotas. Isso deve ajudar a Alvorada Radiante a alcançar seu verdadeiro potencial.

(3) Lâmina Zênite

Alcance: 7,5 → 8

WUKONG

O Wukong ainda não está se saindo bem fora da selva. Aumentaram sua capacidade de recuperar Vida para que o Macaco Rei possa assumir seu trono nas rotas.

(1) Golpe Destruidor

Cura ao atingir tropas: 50% → 80%

XIN ZHAO

O Xin Zhao está com o desempenho baixo desde seu rework para se equiparar à versão de PC. Fortaleceram o Senescal de Demacia para ajudá-lo a recuperar a glória perdida e ficarão de olho nele para acompanhar seu progresso.

Atributos base

Resistência Mágica: 30 → 38

Vida obtida por subir de nível: 105 → 115

Vida no nível 15: 2.120 → 2.260

MUDANÇAS NAS MECÂNICAS DE JOGO

ITENS

BRASA DE BAMI

O poder incendiário da Brasa de Bami e da Égide de Fogo Solar tornaram os seus usuários tanques da selva e das rotas fortes demais, então deram um banho de água fria no dano dos itens contra não Campeões.

Modificação de dano contra tropas e monstros: 50% → 25%

ÉGIDE DE FOGO SOLAR

Modificação de dano contra tropas e monstros: 50% → 25%

APROXIMAÇÃO INVERNAL

A Aproximação Invernal acabava ficando na geladeira. Por isso, decidiram aumentar a taxa dos acúmulos de Mana do item para que ele possa se transformar um pouco mais cedo.

Carga de Mana

Mana concedido: 8 → 12

FEITIÇOS DE INVOCADOR

INCENDIAR

Incendiar tem um alcance de conjuração meio estranho, o que o torna pouco desejado para Campeões de alcance mais longo. Aumentaram um pouco o alcance para que ele seja uma opção mais viável.

Alcance da conjuração: 5,5 → 6

GOLPEAR

Aumentaram a Regeneração de Mana para equilibrar as coisas entre os caçadores de poucos recursos e os sedentos por Mana. A mudança é considerável, portanto, acompanharemos o desenvolvimento com cuidado.

[NOVO] Passiva: Restaura 4 de Mana por segundo na selva ou no rio

SISTEMA

OURO DA TORRE EXTERIOR

Rebalancearam a distribuição do ouro da torre exterior para que o foco permanecesse no ouro local em vez do global. A recompensa do jogador deve ocorrer por se sair melhor que seus oponentes de rota, não pelo desempenho dos colegas de equipe no mapa.

Ouro por barricada: 100 de ouro → 150 de ouro

Ouro global ao destruir: 150 de ouro → 100 de ouro

SELVA

Alguns acampamentos estavam sendo ignorados, já que o tempo que as pessoas levavam para fazê-los não compensava os benefícios da movimentação no mapa. Fizeram alguns ajustes para que esse tempo seja menor.

GROMPE

Vida: 2.500 → 2.200

KRUGUES

Vida do Krugue Ancião: 1.600 → 1.200

Vida do Krugue: 600 → 500

CORREÇÕES DE ERROS

Corrigido um erro nos Pontos de Campeão. Agora, quando os jogadores alcançam o limite de Pontos de Campeão para o Ranque em que estão, eles não ganham nem perdem pontos depois de vencer um jogo.

ROTAÇÃO DE CAMPEÕES GRATUITOS

17 de junho – 23 de junho: Alistar, Diana, Draven, Ezreal, Irelia, Orianna, Rammus, Riven, Soraka, Xin Zhao

24 de junho – 30 de junho: Braum, Corki, Darius, Evelynn, Katarina, Kha’Zix, Leona, Malphite, Seraphine, Xayah

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 15 de junho.