Evento RiotX Arcane traz Jayce e Caitlyn para Wild Rift, skins grátis para Jinx e Vi e muito mais

Para comemorar o lançamento de Arcane, a aguardada série animada da Netflix inspirada no universo de League of Legends, a Riot está oferecendo uma experiência de um mês aos jogadores em seus jogos, incluindo Wild Rift.

O RiotX Arcane, que começa hoje e leva a um “super final de semana” de eventos que inclui as finais do Mundial 2021 e a estreia de Arcane, buscará misturar o mundo dos jogos, competição e entretenimento.

Em 6 de novembro, quando o primeiro episódio de Arcane for lançado na Netflix, a Riot lançará recursos e atualizações com o tema Arcane em seus jogos, que se expandirão a cada semana conforme a série se desenvolve.

Para Wild Rift, os jogadores podem esperar por um evento no jogo inspirado na série, skins grátis de Arcane para Jinx e Vi que estarão disponíveis por meio de recompensas diárias de login e dois campeões há muito aguardados: Jayce e Caitlyn.

Haverá também semanas temáticas no Guilda vs. Guilda que incluirá Jinx e Vi, oferecendo recompensas exclusivas enquanto mostra as rivalidades mais icônicas de Piltover.

Os fãs que sintonizarem a estreia global de RiotX Arcane em 6 de novembro também receberão o emote “Uma Só Lágrima” em Wild Rift, uma cápsula Arcane em League of Legends, um chaveiro de arma Fishbones em VALORANT, um Ovo de Pequena Lenda Bugigangas e Engenhocas no Teamfight Tactics, e um emote do Jayce em Legends of Runerterra.

As recompensas entrarão no ar em 7 de novembro, com recompensas adicionais disponíveis na data posterior de 15 de novembro. As recompensas do Prime Gaming estarão disponíveis de 1 a 30 de novembro.

“Para criar uma experiência em torno do lançamento de Arcane, começamos com nossos jogos, a origem de tudo”, disse Sarah Schutz, diretora de experiências da Riot. “Esperamos ter organizado um evento que incentiva os jogadores a celebrarem Arcane de suas próprias formas, como uma comunidade global, criado em torno dos jogos que amam.”

O centro de eventos do RiotX Arcane, um companheiro dos eventos digitais para os jogadores explorarem junto com a série, já está disponível.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 01 de novembro.