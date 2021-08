Dez equipes vão competir no 2021 Wild Rift World Championship

O League of Legends: Wild Rift World Championship 2021, que está programado para ser realizado no final do ano, contará com 10 equipes, de acordo com o WRCompetitive no Twitter.

O Wild Rift World Championship contará com equipes de todo o mundo. A distribuição de vagas para ele é declaradamente a seguinte:

China: Dois (qualificador LPL e Spark Invitational)

Sudeste Asiático: Dois (Campeonato SEA)

Europa: Um (Origin Series)

América do Norte: Um (Summoner Series)

Coreia: Um (KR Qualifier)

Japão: Um (Copa do Japão)

LATAM: Um (Lolcito Salvaje Abierto)

Brasil: Um (Wild Tour)

Muitas dessas vagas foram divulgadas publicamente antes em anúncios separados para cada competição regional. Embora o evento provavelmente seja realizado off-line, a Riot Games não anunciou nenhuma informação sobre ele ainda.

Wild Rift está em seu primeiro ano de grande lançamento e a Riot já se comprometeu a construir uma cena de e-sports para o título MOBA. Leo Faria, chefe do Wild Rift e-sports, disse anteriormente em um blog que a Riot está “construindo um novo ecossistema de e-sports que é autossustentável e independente” dos e-sports do LoL no PC.

Faria acrescentou que a empresa quer fazer do Wild Rift o “primeiro e-sport móvel verdadeiramente global” que cobre “todos os cantos do mundo”. O próximo Campeonato Mundial será um evento histórico para o jogo que definirá o tom para os e-sports Wild Rift no futuro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 24 de agosto.