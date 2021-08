Datas de início e final de todas as temporadas do Wild Rift

As temporadas ranqueadas são diferentes das temporadas do Passe Wild em Wild Rift

Desde que seu beta começou no final de 2020, League of Legends: Wild Rift, o MOBA móvel da Riot, obteve sucesso em muitas regiões do mundo.

O primeiro Passe Wild, o sistema de passes de batalha do Wild Rift, entrou no jogo em abril de 2021 para oferecer mais maneiras para os jogadores ganharem recompensas exclusivas, com versões grátis e premium.

Cada Passe Wild possui 50 níveis para completar. Uma skin Hexplorador exclusiva para Teemo, exclusiva do Wild Rift, está em disputa nesta temporada para os donos de passes premium. Os níveis bônus também oferecem recompensas, até a 100ª camada.

As temporadas ranqueadas são diferentes das temporadas do Passe Wild em Wild Rift. As temporadas ranqueadas duram cerca de três meses, o passe de batalha muda quase todos os meses.

Como o jogo ainda está em fase beta, a duração das temporadas pode variar no futuro. No entanto, as temporadas ranqueadas provavelmente permanecerão mais longas do que a duração dos passes de batalha.

Aqui estão todas as temporadas ranqueadas e passes de batalha do Wild Rift, incluindo suas datas de início e término.

Datas das Temporadas Ranqueadas

Temporada Data de início Data final 1 18 de janeiro de 2021 2 de abril de 2021 2 2 de abril de 2021 27 de julho de 2021 3 27 de julho de 2021 –

Datas do Passe Wild

Temporada Data de início Data final 1 2 de abril de 2021 1 ° de julho de 2021 2 29 de julho de 2021 6 de setembro de 2021

Muitos novos recursos entram no jogo em cada temporada ranqueada. As últimas adições ao jogo móvel incluíram um teste do modo de jogo ARAM, um modo de espectador, bem como várias melhorias na interface para melhorar a experiência de jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 16 de agosto.