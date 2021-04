A Riot não descartou campeões exclusivos do Wild Rift, mas não há nada planejado

Campeões exclusivos de League of Legends: Wild Rift podem estar chegando ao jogo móvel no futuro, mas com “nada planejado atualmente”, os jogadores podem ter de esperar muito.

Os desenvolvedores já têm “muitos” campeões em andamento, mas eles não estão planejando distribuir “perto de” todos os mais de 160 campeões do League of Legends de PC. “Temos muito mais para trazer primeiro”, disse Brian “Feral Pony” Feeney, diretor de design de jogo de Wild Rift. “Eu certamente não descartaria campeões exclusivos do WR no futuro.”

Esses campeões exclusivos seriam projetados especialmente para dispositivos móveis, diferenciando-os do PC. Por enquanto, porém, a Riot tem outras prioridades.

Wild Rift ainda está em sua infância e os desenvolvedores claramente têm um longo caminho a percorrer antes de começarem a fazer experiências com conteúdo mais original. O beta do jogo mal chegou aos servidores norte-americanos, e recursos como novos modos de jogo, junto com erros, abusos e mudanças na qualidade de vida são certamente o foco.

Existem atualmente 61 campeões no jogo, nem de longe a quantidade do LoL. “Embora possamos fazer basicamente todos os campeões do PC funcionarem, seria ótimo projetar alguns com jogabilidade e controles específicos”, disse Feral Pony.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 19 de abril.