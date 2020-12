Vandal foi a arma de VALORANT mais mortal de 2020

VALORANT conquistou o mundo dos jogos este ano, quando milhares de jogadores entraram no novo jogo de tiro tático. As semelhanças com outros jogos como CS:GO e Overwatch tornaram mais fácil para os jogadores se adaptarem e os jogadores têm uma ampla gama de armas à sua disposição.

A Riot Games revelou as três armas mais mortais do ano e finalmente decidiu qual arma é a mais popular hoje.

We're wrapping up 2020 with a look back at game stats.



We can finally settle the Phantom vs. Vandal debate! The Vandal beat out Phantom and Spectre as this year's deadliest weapon.



The longest game of 2020 lasted a whopping 58 rounds. pic.twitter.com/OUY9ZngnqZ — VALORANT (@PlayVALORANT) December 28, 2020

O Vandal foi a arma mais mortal com base no número de abates desde o lançamento, de acordo com a Riot. O Phantom e o Spectre foram as segunda e terceira armas mais mortíferas em VALORANT, respectivamente. Muitos jogadores apreciam os altos danos do Vandal, eliminando inimigos com um único tiro na cabeça a longas distâncias.

Mas o Vandal é implacável e difícil de dominar, o que fez com que outros jogadores preferissem o Phantom. Ele também causa danos massivos e é silenciosa. Ambas as armas também são opções viáveis ​​na maioria das situações.

O Vandal foi a escolha popular durante o beta fechado do VALORANT, mas muitos jogadores adicionaram o Phantom ao seu repertório. Ambas as armas são usadas por profissionais que trocarão as armas com base no mapa e na situação. Os jogadores podem ser eficazes com o Vandal ou Phantom, mas os resultados indicam uma preferência pelo Vandal.

A terceira arma mais mortal foi a Spectre, uma submetralhadora com silenciador capaz de causar danos massivos de perto. Esta é uma escolha sólida para jogadores que não podem comprar um rifle, mas querem ficar junto com seus companheiros de equipe.

A Riot está continuamente ajustando as armas para torná-las equilibradas, de modo que outras armas possam começar a ter mais uso no futuro. Os jogadores podem comparar as armas mais mortais no final de 2021 para ver se as alternativas substituem as três armas principais do primeiro ano de VALORANT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 28 de dezembro.