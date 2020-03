VALORANT não terá nenhum tipo de ligação com League of Legends, diz Riot

Na semana passada, surgiram rumores de que itens ligados a League of Legends estariam no jogo de tiro tático da Riot, VALORANT.

Skins de armas inspiradas no modo Ultra Rápido e Furioso, incluindo uma faca dourada temática de espátula, estariam entre os destaques de VALORANT no lançamento. Segundo a Riot, porém, não é mais o caso.

O editor-chefe da IGN Nordic, Nick Nijland, divulgou informações falsas relacionadas a skins do URF em um vídeo sobre progressão de jogadores em VALORANT. Ele pediu desculpas pelo erro.

“A Riot entrou em contato comigo depois e disse que não tem planos de trazer URF nem itens ligados a League of Legends a VALORANT”, disse Nijland. “Eles [Riot] gostariam de confirmar que VALORANT não terá nenhuma ligação com League of Legends. Foi erro meu e sinto muito por ter espalhado isso .”

O modo Ultra Rápido e Furioso, apelidado de URF, é um modo especial de LoL que surgiu inicialmente como piada de Primeiro de Abril. No modo por tempo limitado, todos os jogadores têm 80% de redução de tempo de recarga e custos de habilidades zerados.

O rumor apareceu quando um membro da equipe do IGN, segundo Nijland, teria entendido errado em relação às skins. Em vez do URF, o que a Riot pretende adicionar a VALORANT são as skins NERF, inspiradas na arma de dardos de espuma Nerf.

Isso significa que as skins de campeões do LoL também não devem fazer parte de VALORANT no futuro, apesar das semelhanças entre campeões como Akali e Ekko e agentes Jett e Phoenix.

O lançamento de VALORANT está marcado para o meio do ano de 2020.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 12 de março.