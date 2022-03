Tudo o que você precisa saber sobre VCT Masters Reykjavik 2022 

Equipes de VALORANT de todo o mundo passaram os últimos meses lutando em eliminatórias abertas e fechadas que antecederam o primeiro torneio internacional de 2022. O VALORANT Champions Tour Stage One Masters começa em 10 de abril e acontece no mesmo local de um ano atrás em Reykjavík, Islândia.

Há 12 equipes de sete regiões diferentes competindo no Masters Reykjavík. Para alguns jogadores, esta é sua primeira vez competindo internacionalmente e para outros, é uma de suas muitas aparições no grande palco. Das 12 equipes competindo, duas equipes são da América do Norte, três estão representando a Europa, duas são da região Ásia-Pacífico e uma equipe está representando a Coreia e o Japão este ano. Também haverá equipes da América Latina e do Brasil competindo no torneio, mas a contagem final para cada região ainda não foi determinada.

Masters Reykjavík começa em 10 de abril com a fase de grupos do evento. Oito equipes serão divididas em dois grupos de quatro em uma chave de eliminação dupla. A partir daí, duas equipes de cada grupo sairão vitoriosas e se juntarão às quatro equipes que foram poupadas da fase de grupos. A equipe mais bem colocada da EMEA, NA, APAC e Brasil/LATAM ultrapassou a fase de grupos e ganhou um convite automático para a fase de playoffs do evento.

Uma vez na fase de playoff, as oito equipes restantes competirão em outra chave de eliminação dupla. Duas semanas após o início dos jogos, o Masters Reykjavík termina no domingo, 24 de abril. As quatro melhores equipes do evento receberão uma quantidade variável de pontos além do prêmio em dinheiro, que contará para as equipes se qualificarem para a VALORANT Champions no final do ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Appleford no Dot Esports no dia 31 de março.