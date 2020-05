TSM apresenta sua equipe de profissionais de VALORANT

A TSM se tornou a mais recente organização a se juntar ao cenário competitivo de VALORANT, escolhendo alguns ex–profissionais de CS:GO para criar a sua equipe, anunciou hoje a organização.

A TSM adquiriu Taylor “drone” Johnson, Matthew “WARDELL” Yu, Yassine “Subroza” Taoufik, Stephen “reltuC” Cutler e como líder, James “hazed” Cobb para seu esquadrão de cinco de VALORANT.

Taylor “tailored” Broomall será o treinador da equipe. Ele ganhou experiência como treinador, gerente e analista de organizações como a Team Boxr, Splyce e Team Envy.

“Estamos entusiasmados por trabalhar em conjunto com uma organização tão icônica”, disse a TSM. “Decidir mudar de CS:GO para VALORANT foi uma decisão difícil de tomar, mas com uma organização de prestígio como a TSM apoiando você, isso torna tudo muito mais emocionante.”

WARDELL e Subroza jogaram Counter-Strike competitivo pela última vez com a Team Orgless. A equipe terminou em abril, depois que eles abandonaram a ESL One: Road to Rio North America. Ambos os jogadores jogaram juntos na Ghost Gaming também, mas esse time acabou em junho de 2019.

Enquanto isso, Drone passou dois anos com Splyce e um curto período com a Team Envy em 2018 e 2019. Hazed e Cutler são os veteranos do grupo e trarão muita experiência e liderança para um elenco de jogadores que, de outra forma, seria jovem e em ascensão.

As habilidades coletivas de Counter-Strike deste grupo devem poder ser transferidas para o novo título. VALORANT será lançado oficialmente em 2 de junho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 22 de maio.