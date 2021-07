Torreta de Killjoy protege jogador detido e ajuda a vencer a rodada

Um jogador de Killjoy descobriu o quão poderosa sua torre pode ser quando salvou sua vida durante a rodada final de uma partida de VALORANT. A agente foi detida no final da luta, mas a torre a protegeu e deu tempo para vencer a rodada.

O jogador era a última pessoa viva em seu time e estava em uma situação de um contra três. A Spike foi plantada e impedir que o time inimigo desarmasse o dispositivo os faria ganhar a rodada. O jogador de Killjoy inimigo usou sua habilidade final de Confinamento, tornando mais difícil defender o local.

O jogador abateu um inimigo antes que o Confinamento o desabilitasse, e ele ficou preso em um canto enquanto os dois inimigos finais avançavam até sua posição. A torreta, no entanto, ainda estava ativa e surpreendentemente o ajudou a vencer a rodada.

A Killjoy adversária tentou abatê-lo /com uma faca, mas a torreta derrubou a agente antes que ela pudesse garantir a eliminação. Isso transformou a rodada em uma situação de um contra um, mas o jogador ainda estava detido e em desvantagem. A torreta ganhou tempo suficiente para virar o jogo, no entanto.

O jogador abateu o inimigo final entrando no local e venceu uma situação de um contra três ao mesmo tempo que foi detido pela ultimate de Killjoy. A torreta de Killjoy foi uma parte crítica do sucesso, provando o quão valiosa ela pode ser. A habilidade pode ajudar a defender locais, enfraquecer os inimigos conforme eles avançam em uma área, causar danos significativos se não for imediatamente destruída e até mesmo abater inimigos feridos.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 03 de julho.