Todas as skins de arma de VALORANT

Skins, skins e mais skins.

O beta fechado de VALORANT está no ar, dando início a uma nova era de jogos de tiro competitivos.

Se você está começando no jogo ou ainda não viu nada dele, pode estar se perguntando sobre as skins. Por enquanto, não existem skins de personagem em VALORANT, nem está nos planos para o futuro, de acordo com a Riot. mas há várias skins de arma.

VALORANT, assim como League of Legends, Legends of Runeterra e Teamfight Tactics, é gratuito, mas a Riot precisa ganhar dinheiro com ele de alguma forma. É aí que entram as skins.

Confira todas as skins de armas que você pode comprar em VALORANT.

Armas secundárias

Clássica – gratuita

Imagem via Riot Games

Imagem via Riot Games

Quem não gostaria de uma pistola verde fluorescente? Dá pra ver a quilômetros de distância, mas é muito estilosa.

Imagem via Riot Games

Shorty – 200 Creds

Imagem via Riot Games

Imagem via Riot Games

Essa skin é praticamente essencial se você for fã de Viper. Combina como arroz e feijão.

Freezy – 400 Creds

Imagem via Riot Games

Imagem via Riot Games

Imagem via Riot Games

É o próprio Guy Fieri em forma de skin de pistola. Só faltam os óculos escuros e o cabelo loiro espetadinho.

Ghost – 500 Creds

Imagem via Riot Games

Imagem via Riot Games

Imagem via Riot Games

Imagem via Riot Games

Imagem via Riot Games

Imagem via Riot Games

Imagem via Riot Games

Sheriff – 800 Creds

Imagem via Riot Games

Imagem via Riot Games

A Riot resolveu virar gótica com essa skin. Poderia facilmente ser usada para caçar vampiros e matar demônios.

Imagem via Riot Games

Imagem via Riot Games

Imagem via Riot Games

Rifles/Fuzis

Bulldog – 2.100 Creds

Imagem via Riot Games

Imagem via Riot Games

Guardian – 2.700 Creds

Imagem via Riot Games

Vandal – 2.900 Creds

Imagem via Riot Games

Imagem via Riot Games

Imagem via Riot Games

Imagem via Riot Games

Imagem via Riot Games

Imagem via Riot Games

Phantom – 2.900 Creds

Imagem via Riot Games

Espingardas

Bucky – 900 Creds

Imagem via Riot Games

Judge – 1.500 Creds

Imagem via Riot Games

Metralhadoras

Ares – 1.700 Creds

Imagem via Riot Games

Odin – 3.200 Creds

Imagem via Riot Games

Fuzis de precisão

Marshall – 1.100 Creds

Imagem via Riot Games

Operator – 4.500 Creds

Imagem via Riot Games

Imagem via Riot Games

Imagem via Riot Games

Imagem via Riot Games

Imagem via Riot Games

Imagem via Riot Games

Imagem via Riot Games

Imagem via Riot Games

Facas

Imagem via Riot Games

Imagem via Riot Games

Imagem via Riot Games

Imagem via Riot Games

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 07 de abril.