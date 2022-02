Todas as recompensas do passe de batalha do Episódio 4, Ato 2 do VALORANT 

O Episódio Quatro, Ato Dois do VALORANT pode não trazer um novo agente ou mesmo um novo mapa, mas inclui um novo e brilhante passe de batalha.

O novo ato, de acordo com Anna Donlan, produtora executiva e líder da equipe de desenvolvimento de VALORANT, se concentra em “fortalecer a base” e melhorar a “saúde geral” do jogo. Isso inclui atualizações visando o equilíbrio de agente, mapas existentes, promoção do bom comportamento do jogador, uma experiência ranqueada ainda melhor e, é claro, vários novos visuais.

O primeiro conjunto de novas skins vem na forma do passe de batalha, que está definido e pronto para chegar aos servidores ativos em 1º de março. Por 1,000 VP (aproximadamente R$ 40), jogadores poderão colocar as mãos em várias skins de armas, chaveiros, cards de jogador e sprays. Alguns itens notáveis ​​incluem a linha de skins Lycan’s Bane, o chaveiro de arma French Baguette, o card de jogador #SAVEWIDEJOY e o spray Sheeeeesh.

Mas há algo para todos no passe. Os desenvolvedores, de acordo com a Riot, queriam criar itens que jogadores de todo o mundo pudessem usar para “se expressar”. Eles chegaram a colaborar com suas equipes regionais para criar itens que parecessem “relevantes” para os jogadores. “Queríamos que os itens fossem o mais fiel possível às regiões que os inspiraram”, disse a produtora associada Laura Baltzer.

Aqui estão todas as recompensas do passe de batalha do Episódio Quatro, Ato Dois do VALORANT.

Skins de armas

As três novas linhas de skins de armas são a linha Striker, a linha Lycan’s Bane e a linha Divine Swine. Os desenvolvedores se divertiram muito trabalhando nessas skins de armas e ficaram particularmente criativos com a última das três. A linha de skins Divine Swine começou como uma interpretação errônea de um dos estagiários da Riot, que deveria criar uma linha de skins com “tema rosa”. Isso acabou incluindo imagens de Theo, o Porco (que pode ser encontrado em Ascent) e, eventualmente, evoluiu para as “imagens em movimento divertidas do tipo livro de histórias” que você encontrará na versão final das skins.

Chaveiro de armas

O Episódio Quatro, Ato Dois inclui nove novos chaveiros. Há baguete francesa, babushka, chinelo para todos os fins e muito mais.

Imagem via ValorLeaks

Cards de jogador

O passe de batalha inclui um total de 15 cards de jogador, em vez de 12. A série Home Again é um dos destaques do passe. A Riot perguntou: “Qual seria a primeira coisa que esse agente faria ao voltar para sua casa?” Para Jett, isso é comer churrasco coreano com os amigos, para Skye, que é explorar o Outback e se banhar no sol escaldante, e para Brimstone, que é torcer para seu time de beisebol favorito, cachorro-quente na mão.

Imagem via ValorLeaks

Sprays

O último passe de batalha apresenta 12 sprays e inclui referências à cultura pop, memes e muito mais.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises de esports.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath e Jalen Lopez no Dot Esports no dia 25 de fevereiro.