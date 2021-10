Todas as recompensas do passe de batalha do Episódio 3, Ato 3 do VALORANT

É aquela época do ano novamente.

O Episódio Três, Ato Três de VALORANT está quase aqui, apresentando um novo passe de batalha para com dezenas de skins, chaveiros de armas, cards de jogador e sprays.

Neste passe de batalha único, que deve custar 1.000 VP, a Riot está celebrando tradições de fim de ano como Halloween, Ano Novo e Natal com cosméticos como o spray “Mance on a Broom Go Zoom”, o chaveiro de arma “Sock of Cheer ” e o card “On Cooldown”.

O passe de batalha de VALORANT do Episódio Três, Ato Três está programado para chegar aos servidores ativos em 2 de novembro. Aqui está tudo o que você pode esperar no próximo mês.

Skins de armas

O passe de batalha do Episódio Três, Ato Três inclui as skins Goldwing, Genesis e Aero.

Goldwin

Ares Goldwing Ghost Goldwing Judge Goldwin Classic Goldwin

A linha de skins Goldwing está disponível para Ares, Ghost, Judge e Classic. Essas skins são básicas, mas isso não as impede de serem elegantes e concisas. São douradas com vermelho e bem bonitas.

Genesis

Bucky Genesis Shorty Genesis Bulldog Genesis Operator Genesis Corpo a corpo Genesis

A linha de skins Genesis está disponível para Bucky, Shorty, Bulldog, Operator e corpo a corpo. Elas são douradas, muito parecidos com as skins Goldwing, mas incluem muito mais detalhes. Brilhando com um rosa cintilante e gravadas com uma língua desconhecida, as belas skins são um dos destaques do passe de batalha.

Aero

Aero Frenzy Aero Frenzy Aero Frenzy Aero Frenzy Aero Guardian Aero Guardian Aero Guardian Aero Guardian Aero Phantom Aero Phantom Aero Phantom Aero Phantom Aero Spectre Aero Spectre Aero Spectre Aero Spectre

A linha de skins Aero está disponível para Frenzy, Guardian, Phantom e Spectre. As skins brilhantes vêm em uma variedade de cores, incluindo vermelho, rosa, roxo e verde.

Chaveiros de Armas

Episódio Três, Ato Três apresenta 10 novos chaveiros de armas ao jogo. Há o Dumpster Fire, o Dumpster Fire dourado, uma meia de Natal e um gato mágico agarrado a uma vassoura.

Cards de jogador

O passe inclui 12 cards de jogador, como Chamber, o mais novo agente do VALORANT, Omen tricotando um polvo e Astra e Breach construindo um boneco de neve.

Sprays

O passe de batalha do Episódio Três, Ato Três apresenta um total de 13 sprays e inclui referências a Futurama, Keanu Reeves e muito mais.

Todas as imagens via Riot Games.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 29 de outubro.