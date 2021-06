Todas as recompensas do Passe de Batalha do Episódio 3, Ato 1 de VALORANT

O próximo passe de batalha do VALORANT é talvez o maior e mais ousado até agora.

O primeiro ato do terceiro episódio tem conteúdo que atrai um “público amplo e diverso”, de acordo com a Riot. Você pode não amar absolutamente tudo no passe de batalha, mas deve haver pelo menos uma coisa que você mal pode esperar para colocar as mãos.

Já que já se passou um ano desde o lançamento do jogo, os desenvolvedores queriam refletir sobre o passado e criar um passe que lembrasse a história e os agentes. Por 1.000 pontos VALORANT (ou cerca de R$ 30), os jogadores podem esperar um monte de novas skins para armas, chaveiros de armas, cards, títulos e sprays.

O passe de batalha do Episódio Três, Ato Um vai ao ar em 22 de junho e dura até 24 de agosto.

Aqui estão todos os cosméticos.

Skins de Armas

O passe de batalha do Episódio Três, Ato Um apresenta três novas coleções de skins de armas: Quebra-cabeça, Monarca e K/TAC.

Quebra-cabeça é uma versão familiar da coleção VALORANT GO!, destacando agentes com um efeito de tela verde colorida. Os desenvolvedores “realmente amaram” a arte-chave para todos os agentes e queriam usá-la de alguma forma em sua próxima coleção. Inclui skins para o Ghost, Judge e Guardian.

Monarca

A coleção Monarca é elegante, suave e com aparência brilhante e vem em ouro, branco e preto. Inclui skins para Shorty, Frenzy, Bucky e Marshal

K / TAC

Os jogadores têm pedido mais conteúdo inspirado em história, de acordo com a Riot. E como já se passou um ano desde o lançamento das skins Kingdom, os desenvolvedores decidiram criar a coleção K/TAC. Eles criaram o primeiro conceito para as skins anos atrás, quando pensaram que poderiam ser as armas básicas. Mas isso mudou, é claro. Inclui skins para Sheriff, Bulldog, Operator, Vandal e Melee

Chaveiros de Armas

Há muitos chaveiros de armas para os jogadores ficarem entusiasmados com o passe de batalha. Desta vez, nove estão em jogo, incluindo “Patinho de borracha”, “Salmon Nigiri” e “Pego”.

Cards de Jogador

O passe de batalha, de acordo com os desenvolvedores, provavelmente tem o conteúdo de metagame “mais divertido” que eles já criaram. Eles adicionaram o card “Naked Op” e finalmente terminaram de compilar os cards do esquema de arma com o Guardian, o “Best for Last”.

Sprays

Para continuar o popular meta tema, os desenvolvedores criaram 16 novos sprays, cinco dos quais estão diretamente ligados à terminologia amplamente usada no jogo. Há “Clutch”, “Kick”, “Max Money”, “Rank Down” e “Rank Up”. Há também alguns pequenos sprays divertidos como “Cracked”, “Heavy” e “Surprised”

Todas as imagens via Riot Games.

Siga-nos no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 17 de junho.