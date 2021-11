Skins Crise Radiante 001 adicionam estilo de história em quadrinhos ao VALORANT

O novo pacote Crise Radiante 001 do VALORANT pode não vir com superpoderes para melhorar sua jogabilidade, mas pelo menos permitirá que você incorpore o estilo de seus quadrinhos favoritos.

O novo pacote Crise Radiante 001 é mais um passo em território não marcado para o jogo e inclui skins para Phantom, Spectre, Classic, Bucky e um novo corpo a corpo de Bastão de Baseball. Os pacotes de armas de VALORANT com temas e estilos de arte únicos permitem aos jogadores desfrutar de uma experiência visual drasticamente diferente sem afetar a jogabilidade principal. Pacotes anteriores, como o pacote BlastX, mostraram o quão longe os desenvolvedores de VALORANT estão dispostos a ultrapassar os limites.

“Com muitas de nossas skins, o desafio é tentar pegar uma temática ou ideia e interpretá-la apropriadamente no estilo de arte do VALORANT”, disse Sean Marino, diretor de arte associado do VALORANT. “Com Crise Radiante (história em quadrinhos), o objetivo foi invertido. Queríamos ver se poderíamos pegar um estilo de arte que existia fora do mundo de VALORANT e trazê-lo para o jogo.”

Marino disse que a equipe teve a ideia para o pacote de skins em setembro de 2020, mas precisava esperar que a comunidade se acostumasse com skins com “tons diferentes”. BlastX foi o primeiro pacote drasticamente diferente e foi propositalmente lançado seis meses após o lançamento do jogo.

Os desenvolvedores originalmente criaram shaders “mais alinhados com algo que você pode encontrar em um jogo de luta de anime como Guilty Gear ou Dragonball FighterZ”. Mas um engenheiro que trabalhava no Projeto L, o próximo jogo de luta da Riot, trouxe um shader para a equipe experimentar e eles perceberam que havia “uma desconexão bastante extrema da arma para o resto do mundo”, de acordo com Marino. Isso levou à mudança para uma sensação de quadrinhos em vez de um conceito de anime.

A equipe referenciou várias épocas e estilos de quadrinhos e usou outros jogos com um “estilo 2D em um mundo 3D” dos últimos anos. A equipe encontrou ouro ao assistir a um vídeo de um artista pintando modelos de Gundam como se fossem feitos para mangá ou anime.

“Essa justaposição bizarra de ver algo que parecia ter sido feito para animação 2D, mas representado como um objeto físico era exatamente o tipo de sentimento que buscávamos, e com uma combinação de estilos e referências, fomos capazes de fazer algo incrivelmente único para uma skin”, disse Marino.

O pacote Crise Radiante 001 também mudou a maneira como a equipe produzia skins. Marino explicou que um artista 2D geralmente cria e desenha uma skin antes de passá-la para um artista 3D para criar uma textura. Devido à natureza única dessas skins, eles permitiram que o artista 2D Sean Bigham pintasse o conceito diretamente no modelo. Um dos estagiários de VFX também criou efeitos de onomatopeia normalmente usados ​​em histórias em quadrinhos, tornando mais fácil para eles transferirem o estilo para o VALORANT.

O pacote Crise Radiante 001 é um pacote Edição Premium que inclui novas skins para Phantom, Spectre, Classic e Bucky. O pacote também inclui um novo corpo a corpo de taco de beisebol. Cada skin de arma tem três níveis atualizáveis, adicionando novas texturas visuais, efeitos visuais e um banner de abate e finalizador no nível três. O corpo a corpo do bastão de beisebol também tem texturas e efeitos visuais atualizáveis.

O novo pacote foi lançado em 2 de novembro e custará 7.100 VP.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 02 de novembro.