Riot muda o evento de VALORANT com streamers e profissionais previamente cancelado para o formato online

A Riot Games cancelou um evento de jogabilidade de seu FPS, VALORANT, no início do mês devido à pandemia de coronavírus. Mas agora, ele será totalmente online, de acordo com o jornalista de esports Rod “Slasher” Breslau.

Este evento on-line será mais parecido com um beta fechado, com muitos jogadores profissionais de esports, streamers e YouTubers que originalmente deveriam estar no local pessoalmente, com algumas adições também.

Riot's previously scheduled Valorant gameplay capture event with big name esports pros, streamers, and youtube creators that was postponed due to the coronavirus will be happening as an online event starting tomorrow through Sunday, sources tell me https://t.co/DMMKYhXyD1 — Rod 'I don't sign NDAs or embargoes' Breslau (@Slasher) March 26, 2020

O e-mail de cancelamento original da Riot dizia que a empresa estava trabalhando duro em uma “solução digital que permitirá que você ponha as mãos no jogo a partir do conforto de suas configurações domésticas”, que agora está avançando. E as coisas podem começar tão cedo quanto amanhã com algumas novas imagens, de acordo com Slasher.

“O evento de Valorant, previamente agendado pela Riot com grandes nomes profissionais de esports, streamers e criadores do youtube, que foi adiado devido ao coronavírus, acontecerá como um evento on-line a partir de amanhã até domingo”, disse Slasher. “ Os desenvolvedores de Valorant, Anna Donlon, Joe Ziegler, Sal Garozzo e Trevor Romleski, vão mostrar o jogo aos participantes para começar o fim de semana, e os jogadores também terão a oportunidade de enfrentar/capturar imagens dos atuais testes Alpha.”

the Valorant capture event will not be livestreamed and footage is currently scheduled by Riot to be released under embargo as a target date of April 3rd (that might change), i'm told



the release of Valorant Alpha footage will likely coincide with an announcement of closed beta — Rod 'I don't sign NDAs or embargoes' Breslau (@Slasher) March 26, 2020

Slasher disse que o evento não será transmitido ao vivo, mas as imagens serão divulgadas sob embargo nas próximas semanas, com uma data pré agendada para 3 de abril, definida pela Riot.

Isso pode levar ao anúncio de uma versão beta fechada na mesma época em que a filmagem do Alpha for lançada. Algumas alterações no site do VALORANT já sugerem que uma versão beta fechada está acontecendo.

Captura de tela via Riot Games

Mais informações sobre quem estará envolvido com este novo evento on-line devem ser divulgadas em breve, se for iniciar e funcionar durante o fim de semana. Os fãs provavelmente começarão a ver imagens de jogabilidade nas próximas semanas, com um potencial beta fechado vindo depois disso.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 26 de março.